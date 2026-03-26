Mircea Lucescu a tras concluziile după înfrângerea României cu Turcia: „Greşeala care a dus la gol putea fi evitată fără niciun fel de probleme"

Ana Beatrice
26 mart. 2026, 22:30
Sursa foto: Zuma Press / Erdem Sahin
Cuprins
  1. Ce spune Mircea Lucescu după înfrângerea cu Turcia
  2. Ce urmează pentru România după eșecul din play-off

După înfrângerea cu 0-1 în fața Turciei, selecționerul Mircea Lucescu a tras concluzii clare. El este convins că turcii au forța necesară pentru a ajunge la Cupa Mondială.

Ce spune Mircea Lucescu după înfrângerea cu Turcia

După meciul pierdut la limită, selecționerul Mircea Lucescu a transmis un mesaj echilibrat, dar optimist. Deși rezultatul nu a fost favorabil, el a subliniat că partida a fost una echilibrată.

„Din păcate am pierdut după un meci echilibrat. Ei au dominat mai mult din punct de vedere al posesiei. Noi ne-am apărat foarte bine. Au avut şi ei o bară, dar şi noi am avut două. Greşeala care a dus la gol a fost o greşeală care putea fi evitată fără niciun fel de probleme. Din păcate se întâmplă astfel de lucruri, o fracţiune de secundă de neatenţie. Turcia prezintă o echipă bună, cred că vor ajunge la CM. N-am luptat cu nimeni, am venit din dorinţa de a fi aici”, a declarat acesta la Prima TV.

Dincolo de rezultat, Lucescu s-a declarat mulțumit de atitudinea și implicarea jucătorilor români. El consideră că există deja o bază solidă pe care se poate construi în viitor. „Sunt mulţumit de băieţi, avem o bază, trebuie să crească, să ajungă la nivel mondial”, a spus acesta la Digi Sport.

Ce urmează pentru România după eșecul din play-off

România a ratat calificarea la Cupa Mondială, după înfrângerea suferită la Istanbul, scor 0-1, în fața Turciei, în semifinala play-off-ului. Tricolorii au avut parte de un meci complicat și au încercat să rămână în joc până la final. Cu toate acestea, nu au reușit să schimbe cursul partidei.

În urma acestui rezultat, România pierde șansa de a ajunge la turneul final, în timp ce Turcia merge mai departe în finala play-off-ului. Echipa națională va disputa un meci amical cu formația învinsă din confruntarea Slovacia – Kosovo, o oportunitate de a trage concluzii și de a pregăti următoarele obiective.

