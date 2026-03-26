Tranzitul de gaze naturale către Ucraina va fi oprit începând cu iulie 2026. Decizia aparține premierului ungar, Viktor Orbán, și apare într-un decret publicat în noaptea de miercuri spre joi, potrivit .

De ce oprește Ungaria livrările de gaze către Ucraina

Un nou decret emis de premierul ungar, Viktor Orbán, . Actul interzice operatorului FGSZ să mai ofere capacități de transport începând din luna iulie. Decizia nu se aplică imediat, deoarece compania a rezervat deja capacități până în iunie, iar o anulare bruscă ar fi expus statul ungar la despăgubiri uriașe. Astfel, măsura va intra efectiv în vigoare abia după alegerile din Ungaria programate pe 12 aprilie.

Contextul este unul sensibil. Anul trecut, aproximativ 44% din importurile de gaze ale Ucrainei au venit prin Ungaria. Declarațiile lui Orbán vin și în urma tensiunilor legate de fluxurile de petrol pe conducta Drujba.

„Oprim treptat livrările de gaz din către Ucraina şi vom stoca gazul care rămâne la noi în Ungaria”, a precizat acesta.