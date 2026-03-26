Tranzitul de gaze naturale către Ucraina urmează să fie sistat. Măsura a fost decisă de premierul ungar, Viktor Orbán

Ana Beatrice
26 mart. 2026, 23:03
Sursa Foto: Hepta.ro/ Stringer
Cuprins
  1. De ce oprește Ungaria livrările de gaze către Ucraina
  2. Cât de vulnerabilă este Ucraina în fața unei eventuale opriri a gazelor

Tranzitul de gaze naturale către Ucraina va fi oprit începând cu iulie 2026. Decizia aparține premierului ungar, Viktor Orbán, și apare într-un decret publicat în noaptea de miercuri spre joi, potrivit DPA.

De ce oprește Ungaria livrările de gaze către Ucraina

Un nou decret emis de premierul ungar, Viktor Orbán, vizează tranzitul de gaze către Ucraina. Actul interzice operatorului FGSZ să mai ofere capacități de transport începând din luna iulie. Decizia nu se aplică imediat, deoarece compania a rezervat deja capacități până în iunie, iar o anulare bruscă ar fi expus statul ungar la despăgubiri uriașe. Astfel, măsura va intra efectiv în vigoare abia după alegerile din Ungaria programate pe 12 aprilie.

Contextul este unul sensibil. Anul trecut, aproximativ 44% din importurile de gaze ale Ucrainei au venit prin Ungaria. Declarațiile lui Orbán vin și în urma tensiunilor legate de fluxurile de petrol pe conducta Drujba.

„Oprim treptat livrările de gaz din Ungaria către Ucraina şi vom stoca gazul care rămâne la noi în Ungaria”, a precizat acesta.

Cât de vulnerabilă este Ucraina în fața unei eventuale opriri a gazelor

Ucraina susține că poate face față unei eventuale întreruperi a tranzitului de gaze prin Ungaria, potrivit Ministerului său de Externe. Oficialii de la Kiev afirmă că există suficiente rute alternative pentru importul de combustibil din Uniunea Europeană, chiar și în absența acestei conexiuni.

Între timp, tensiunile regionale sunt amplificate de oprirea livrărilor de petrol rusesc prin conducta Drujba către Ungaria și Slovacia, încă din 27 ianuarie, în urma unui atac cu drone atribuit Rusiei. Președintele Volodimir Zelenski spune că reparațiile sunt în curs, dar necesită timp.

De cealaltă parte, premierul ungar Viktor Orbán și liderul slovac Robert Fico acuză Ucraina că întârzie deliberat lucrările, într-un context tensionat marcat de divergențe privind sprijinul pentru Kiev și aderarea la Uniunea Europeană.

Citește și...
Românii din Italia cer statut oficial de minoritate națională. Ce beneficii ar aduce noul statut pentru comunitate
Externe
Românii din Italia cer statut oficial de minoritate națională. Ce beneficii ar aduce noul statut pentru comunitate
Cazul Andrew Tate revine în atenția autorităților din Marea Britanie. Cum au reapărut acuzațiile după aproape un deceniu
Externe
Cazul Andrew Tate revine în atenția autorităților din Marea Britanie. Cum au reapărut acuzațiile după aproape un deceniu
„Cadoul” misterios al Iranului, dezvăluit de Trump. Ce a spus liderul de la Casa Albă după două zile de mister
Externe
„Cadoul” misterios al Iranului, dezvăluit de Trump. Ce a spus liderul de la Casa Albă după două zile de mister
Rechinii dintr-o destinație turistică populară au fost depistați cu cocaină și analgezice în sânge. Cum ajung drogurile și medicamentele în ocean
Externe
Rechinii dintr-o destinație turistică populară au fost depistați cu cocaină și analgezice în sânge. Cum ajung drogurile și medicamentele în ocean
Roberta Metsola, după discuția cu Sorin Grindeanu. Ce i-a spus președinta Parlamentului European liderului PSD: „Am subliniat necesitatea stabilității”
Externe
Roberta Metsola, după discuția cu Sorin Grindeanu. Ce i-a spus președinta Parlamentului European liderului PSD: „Am subliniat necesitatea stabilității”
O bandă de hoți români a golit zeci de bancomate din Marea Britanie. Pedeapsă dură după un jaf de 750.000 de lire
Externe
O bandă de hoți români a golit zeci de bancomate din Marea Britanie. Pedeapsă dură după un jaf de 750.000 de lire
Un angajat a primit din greșeală 330 de salarii și a rămas cu banii. Decizia surprinzătoare a instanței
Externe
Un angajat a primit din greșeală 330 de salarii și a rămas cu banii. Decizia surprinzătoare a instanței
Cazul care a șocat Europa: Noelia a luptat să fie eutanasiată. Azi, pe 26 martie, urmează să moară. Drama prin care a trecut tânăra de 25 de ani (VIDEO)
Externe
Cazul care a șocat Europa: Noelia a luptat să fie eutanasiată. Azi, pe 26 martie, urmează să moară. Drama prin care a trecut tânăra de 25 de ani (VIDEO)
Belarus și Coreea de Nord își întăresc alianța printr-un tratat oficial
Externe
Belarus și Coreea de Nord își întăresc alianța printr-un tratat oficial
Zelenski vrea să înlocuiască fondurile europene cu banii șeicilor. Ucraina propune o alianță cu ţările din Golf
Externe
Zelenski vrea să înlocuiască fondurile europene cu banii șeicilor. Ucraina propune o alianță cu ţările din Golf
Ultima oră
23:52 - Românii din Italia cer statut oficial de minoritate națională. Ce beneficii ar aduce noul statut pentru comunitate
23:40 - Locuri de muncă pe bandă rulantă, dar fără doritori: 31.000 de joburi rămân neocupate. Nu ai nevoie nici măcar de liceu
23:05 - Cazul Andrew Tate revine în atenția autorităților din Marea Britanie. Cum au reapărut acuzațiile după aproape un deceniu
22:30 - Mircea Lucescu a tras concluziile după înfrângerea României cu Turcia: „Greşeala care a dus la gol putea fi evitată fără niciun fel de probleme”
22:20 - Ianis Hagi după meciul cu Turcia: „Suntem dezamăgiți. Nu a fost de ajuns”. Ce a lipsit României în duelul de la Istambul
22:05 - Apariție care a luat prin surprindere! Sora Biancăi Drăgușanu, complet schimbată după operații (VIDEO)
22:05 - Guvernul ar putea reduce acciza la carburanți. Ilie Bolojan: „Foarte probabil ne vom duce pe acest aspect”. Ce măsuri a anunțat premierul
21:54 - Consiliul Local Vaslui votează închiderea „păcănelelor”. Cum va afecta măsura comunitatea și economia locală
21:36 - Ilie Bolojan avertizează oamenii de afaceri din România: „Nu va fi un an uşor”. Ce le recomandă premierul (VIDEO)
21:29 - Tinerii români bine pregătiți pleacă pe capete. Economia nu le oferă joburi pe măsură, iar „brain drain”-ul se adâncește