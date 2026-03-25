Rareș Cojoc, mai bogat decât se credea? Adevărul din spatele averii familiei sale te va surprinde

Ana Beatrice
25 mart. 2026, 10:55
Sursă Foto: Facebook - Rares Cojoc
Cuprins
  1. Cât de mare este averea din spatele numelui Cojoc
  2. Cine este, de fapt, omul din spatele averii familiei Cojoc

Detaliile din culisele divorțului dintre Andreea Popescu și Rareș Cojoc încep să contureze o imagine mult mai intensă decât părea la început. Separarea nu a luat pe nimeni complet prin surprindere. Semnele existau deja și fuseseră sugerate de Andreea în aparițiile sale din podcasturi. Acolo, ea a vorbit indirect despre problemele din mariaj. Cel mai surprinzător aspect a fost însă dezvăluirea unui contract prenupțial. În același timp, informațiile apărute ulterior indică faptul că situația financiară a familiei lui Rareș Cojoc este mult peste așteptări.

Cât de mare este averea din spatele numelui Cojoc

Odată cu divorțul anunțat de Andreea Popescu, interesul public s-a mutat firesc către zona financiară a fostului soț. Realitatea de acolo pare mult mai impresionantă decât se știa. Dacă Andreea a avut tentative antreprenoriale în domeniul hainelor pentru copii, fără rezultate pe termen lung, Rareș Cojoc se remarcă printr-un portofoliu extins și bine diversificat de afaceri. Este implicat în mai multe companii care activează în domenii diferite, de la comerț online la imobiliare și tehnologie.

R&A Atelier SRL a înregistrat în 2024 venituri de aproximativ 1,2 milioane de lei, iar DAFCOCHIM SRL a ajuns la 2,8 milioane de lei cifră de afaceri. În paralel, Spatiu Comercial Vitan SRL a depășit pragul de 1,4 milioane de lei din închirieri. BEEFAST Technology SRL a raportat venituri de circa 92.000 de lei, informează cancan.ro.

Mai mult, implicarea sa în proiectul rezidențial New Times Residence, dezvoltat împreună cu fiul fostului șef Oltchim, Constantin Roibu, confirmă anvergura reală a investițiilor sale. Proiectul este evaluat la aproximativ 10–11 milioane de euro.

Cine este, de fapt, omul din spatele averii familiei Cojoc

În spatele numelui Cojoc se află, de fapt, un adevărat pilon al mediului de afaceri românesc: Liviu Iuliu Cojoc, tatăl lui Rareș. Cu o prezență solidă în economie de zeci de ani și inclus încă din 2011 în Top 500 miliardari, acesta a construit un portofoliu extins și diversificat. Afacerile sale acoperă mai multe domenii strategice. Printre acestea se numără comerțul cu produse chimice și combustibili. De asemenea, este activ în agricultură, imobiliare și servicii medicale.

Piesa centrală a acestui imperiu este DAFCOCHIM Distribution SRL. Compania s-a remarcat prin câștigarea a peste 500 de licitații. În 2024, a raportat o cifră de afaceri de aproape 70 de milioane de lei. În paralel, Liviu Cojoc deține funcția de administrator la Chimcomplex SA Borzești. Această companie este considerată un gigant industrial. Veniturile sale nete ajung la aproximativ 1,5 miliarde de lei. Întreaga construcție financiară se bazează pe o experiență de peste 30 de ani. El este și fondatorul grupului Dafcochim, lansat încă din 1994. Afacerile anuale ale grupului sunt estimate la peste 65 de milioane de euro.

Pe lângă zona de business, este implicat și în proiecte din agricultură modernă și imobiliare. În același timp, susține și inițiative caritabile. Din 2018, ocupă și o poziție de membru independent în Consiliul de Administrație al Chimcomplex. În tot acest tablou apare și un detaliu mai puțin cunoscut. Este vorba despre fosta casă a Reginei Maria. Imobilul, aflat în prezent în stare de degradare, ar fi ajuns în proprietatea familiei. Acesta ar fi deținut de Liviu Iuliu Cojoc și soția sa, Mihaela Cojoc. Cei doi sunt stabiliți în Târgu Mureș.

Citește și...
Celine Dion pregătește revenirea pe scenă în Franța după ani dificili. Când ar putea începe concertele din Paris (FOTO)
Monden
Celine Dion pregătește revenirea pe scenă în Franța după ani dificili. Când ar putea începe concertele din Paris (FOTO)
Cristina Spătar, dată în judecată de soțul ei: „Habar nu am, întrebați-l pe el“
Monden
Cristina Spătar, dată în judecată de soțul ei: „Habar nu am, întrebați-l pe el“
Prin ce experiențe traumatizante a trecut Oana Zamfir de la Digi FM. Povestea ascunsă din spatele jurnalistei
Monden
Prin ce experiențe traumatizante a trecut Oana Zamfir de la Digi FM. Povestea ascunsă din spatele jurnalistei
Iulia Albu, verdict dur: „Aceste doamne, care au apărut la brațul președinților noștri, au fost foarte prost îmbrăcate. Toate!”. Ce spune despre Mirabela Grădinaru
Monden
Iulia Albu, verdict dur: „Aceste doamne, care au apărut la brațul președinților noștri, au fost foarte prost îmbrăcate. Toate!”. Ce spune despre Mirabela Grădinaru
Răsturnare de situație: Prima reacție a lui Valentin Sanfira după ce Codruța Filip a anunțat că s-au despărțit: „Eu de ce nu știam?!”
Monden
Răsturnare de situație: Prima reacție a lui Valentin Sanfira după ce Codruța Filip a anunțat că s-au despărțit: „Eu de ce nu știam?!”
Anul divorțurilor în showbizul românesc. Codruța Filip și Valentin Sanfira s-au despărțit: „Nu mai formăm un cuplu”
Monden
Anul divorțurilor în showbizul românesc. Codruța Filip și Valentin Sanfira s-au despărțit: „Nu mai formăm un cuplu”
Romantism la universitate. Studenții, îndemnați să profite de primăvară și să se îndrăgostească
Monden
Romantism la universitate. Studenții, îndemnați să profite de primăvară și să se îndrăgostească
Cât costă o ciorbă la restaurantul lui Dani Oțil din Herăstrău. Prețul te va uimi
Monden
Cât costă o ciorbă la restaurantul lui Dani Oțil din Herăstrău. Prețul te va uimi
Adela Popescu revine la PRO TV: În ce serial va juca vedeta după o pauză lungă
Monden
Adela Popescu revine la PRO TV: În ce serial va juca vedeta după o pauză lungă
Angela Similea acuză Distrigaz și DSU că piesa “Casa mea” a fost folosită fără acordul ei într-o campanie
Monden
Angela Similea acuză Distrigaz și DSU că piesa “Casa mea” a fost folosită fără acordul ei într-o campanie
