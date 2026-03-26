Transformările Oanei, sora Biancăi Drăgușanu, devin tot mai evidente și nu trec deloc neobservate. Se pare că aceasta îi calcă pe urme în ceea ce privește .

Recent, s-a afișat cu capul bandajat, imagine care i-a surprins pe urmăritorii din mediul online și a provocat numeroase reacții.

Ce intervenție și-a făcut Oana, sora Bianca Drăgușanu

Deși nu are aceeași notorietate ca Bianca Drăgușanu, Oana se bucură de o relație foarte apropiată cu sora ei. În paralel, este destul de activă în și își ține constant urmăritorii la curent cu noutățile din viața sa. În ultima perioadă, atenția publicului s-a concentrat mai ales asupra schimbărilor sale de ordin estetic. Acest interes pentru intervenții este evident și pare să fie influențat de parcursul Biancăi. Fiecare apariție a ei începe să stârnească tot mai mult interes în rândul fanilor. Recent, a reușit din nou să atragă privirile după ce s-a afișat cu capul bandajat. Aceasta a publicat mai multe videoclipuri pe , aparițiile fiind neașteptate și generând un val de reacții în mediul online. Conform informațiilor apărute, Oana ar fi apelat la un mini-lifting facial. În prezent, ea se află în perioada de recuperare și a oferit câteva detalii despre acest proces. Aeasta a explicat că vindecarea diferă de la o persoană la alta, însă inflamația se retrage, de regulă, în două-trei săptămâni, iar respectarea indicațiilor medicului face ca intervenția să nu fie dureroasă.

Care sunt intervențiile estetice pe care Bianca Drăgușanu le regretă

Cunoscută pentru deschiderea față de operațiile estetice, a apelat de-a lungul anilor la numeroase intervenții pentru a-și transforma aspectul. Cu toate acestea, vedeta recunoaște că nu toate alegerile au fost cele mai inspirate. Unele dintre ele au ajuns, în timp, să o nemulțumească. Privind în urmă, spune că nu se mai regăsește în anumite schimbări și că proporțiile de atunci nu i se mai par armonioase.

De aproximativ un an, încearcă să corecteze aceste lucruri și să ajungă la un look mai echilibrat. A trecut deja prin intervenții precum lip lift, rinoplastie pentru un nas mai mic și reducerea volumului buzelor. În același timp, are în plan și alte modificări, dorindu-și inclusiv micșorarea sânilor. Practic, vedeta vrea să ajusteze acele trăsături pe care, la un moment dat, le-a accentuat excesiv.