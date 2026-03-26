Ilie Bolojan avertizează oamenii de afaceri din România: „Nu va fi un an uşor". Ce le recomandă premierul (VIDEO)

26 mart. 2026, 21:36
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Ce l-aa spus Ilie Bolojan oamenilor de afaceri la Adunarea Generală
  2. Ce probleme spune premierul că nu pot fi evitate
  3. Ce măsuri consideră necesare Guvernul
  4. Ce mesaj a transmis oamenilor de afaceri

Premierul Ilie Bolojan le-a transmis joi seară oamenilor de afaceri prezenţi la Adunarea Generală a membrilor Camerei de Comerţ Româno-Americane că anul curent nu va fi unul uşor nici pentru mediul de afaceri şi nici pentru Guvern, potrivit declaraţiilor făcute în cadrul evenimentului.

Ce l-aa spus Ilie Bolojan oamenilor de afaceri la Adunarea Generală

Premierul Ilie Bolojan a declarat joi seară, la Adunarea Generală a membrilor Camerei de Comerţ Româno-Americane, că suntem într-un an dificil şi că situaţia nu este una foarte comodă. El a subliniat că anul curent reprezintă continuarea unui an de corecţii bugetare şi de corectare a unor deficite mari înregistrate anterior.

Să nu ocolim realităţile noastre. Suntem într-un an care nu este foarte comod. E un an dificil, pe de o parte pentru că suntem în continuarea unui an de corecţii bugetare, de corectare a unor deficite mari pe care le-am înregistrat, ceea ce nu este un lucru comod, dar suntem şi într-un context internaţional care nu este foarte favorabil, iar economia noastră este influenţată de ceea ce se întmplă şi este conectată puternic la ceea ce se întâmplă în plan extern.

Nu va fi, deci, un an uşor nici pentru dumneavoastră (oamenii de afaceri – n.r.) şi nici pentru Guvern. Ceea ce puteţi face dumneavoastă este ceea ce faceţi în fiecare zi: faptul că vă ţineţi afacerile în picioare, faptul că vă ţineţi angajaţii şi vă plătiţi taxele şi impozitele este cel mai mare sprijin pe care îl puteţi da pentru a trece peste această perioadă şi vă mulţumesc pentru acest sprijin pe care îl daţi zi de zi”, a spus premierul.

Ce probleme spune premierul că nu pot fi evitate

Șeful Executivului a subliniat că anumite dificultăți economice sunt inevitabile, indiferent de componența Guvernului.

Indiferent cine este premier şi indiferent cine este în Guvern, sunt nişte lucruri şi nişte probleme pe care nu le vom putea evita şi care, într-o formă directă sau indirectă, vă impactează şi pe dumneavoastră. Trebuie să ne menţinem echilibrele bugetare, nu se poate altfel, pentru că nu mai putem continua cu deficitele foarte mari care ne creează nişte probleme majore”, a mai spus Bolojan.

Ce măsuri consideră necesare Guvernul

Premierul a vorbit și despre direcțiile pe care Guvernul trebuie să le urmeze pentru a stabiliza economia. Printre priorități se numără reducerea cheltuielilor publice, continuarea reformelor în administrație și atragerea unui volum cât mai mare de fonduri europene.

Aceste măsuri sunt esențiale pentru menținerea investițiilor și pentru limitarea impactului negativ al dezechilibrelor bugetare.

Ce mesaj a transmis oamenilor de afaceri

Ilie Bolojan a transmis un mesaj direct antreprenorilor, subliniind rolul important pe care îl au în menținerea stabilității economice.

Potrivit acestuia, faptul că firmele continuă să funcționeze, să plătească taxe și să păstreze locurile de muncă reprezintă un sprijin esențial în această perioadă dificilă.

Citește și...
Guvernul ar putea reduce acciza la carburanți. Ilie Bolojan: „Foarte probabil ne vom duce pe acest aspect”. Ce măsuri a anunțat premierul
Politică
Guvernul ar putea reduce acciza la carburanți. Ilie Bolojan: „Foarte probabil ne vom duce pe acest aspect”. Ce măsuri a anunțat premierul
Nicușor Dan a anunțat că va promulga legea bugetului așa cum a fost ea aprobată: „În secunda în care vine motivarea CCR, promulgăm legea” (VIDEO)
Politică
Nicușor Dan a anunțat că va promulga legea bugetului așa cum a fost ea aprobată: „În secunda în care vine motivarea CCR, promulgăm legea” (VIDEO)
Ce a spus Nicușor Dan despre o eventuală raționalizare a carburanților în România, pe viitor: „O să fie o dinamică” (VIDEO)
Politică
Ce a spus Nicușor Dan despre o eventuală raționalizare a carburanților în România, pe viitor: „O să fie o dinamică” (VIDEO)
Diana Buzoianu propune modificări pentru legea hărțuirii sexuale în România. Cum ar putea fi sancționate și cazurile izolate
Politică
Diana Buzoianu propune modificări pentru legea hărțuirii sexuale în România. Cum ar putea fi sancționate și cazurile izolate
Nicușor Dan, despre scenariul PSD-AUR sau PNL-AUR. Ar vota un premier dintr-o astfel de alianță? Ce a răspuns președintele
Politică
Nicușor Dan, despre scenariul PSD-AUR sau PNL-AUR. Ar vota un premier dintr-o astfel de alianță? Ce a răspuns președintele
Olguța Vasilescu a anunțat câți angajați de la Primăria Craiova vor fi dați afară, după reforma lui Bolojan: „Trebuie să plece acasă”
Politică
Olguța Vasilescu a anunțat câți angajați de la Primăria Craiova vor fi dați afară, după reforma lui Bolojan: „Trebuie să plece acasă”
Scenariu PSD pentru debarcarea premierului. Bolojan ar fi obligat să devoaleze colaborarea cu AUR. Rolul Curții Constituționale (SURSE)
Politică
Scenariu PSD pentru debarcarea premierului. Bolojan ar fi obligat să devoaleze colaborarea cu AUR. Rolul Curții Constituționale (SURSE)
Ședință la Palatul Victoria. Ordonanța pe carburanți a provocat haos în guvern UPDATE
Politică
Ședință la Palatul Victoria. Ordonanța pe carburanți a provocat haos în guvern UPDATE
Sorin Grindeanu s-a plâns de Ilie Bolojan la Bruxelles. „Nu e bun. Nu vrem asta”
Politică
Sorin Grindeanu s-a plâns de Ilie Bolojan la Bruxelles. „Nu e bun. Nu vrem asta”
Mică lecție de manipulare cu Călin Georgescu. Îi îndeamnă pe români să rămână în țară. El a stat în Austria 10 ani, până l-a adus cineva în România
Politică
Mică lecție de manipulare cu Călin Georgescu. Îi îndeamnă pe români să rămână în țară. El a stat în Austria 10 ani, până l-a adus cineva în România
23:52 - Românii din Italia cer statut oficial de minoritate națională. Ce beneficii ar aduce noul statut pentru comunitate
23:40 - Locuri de muncă pe bandă rulantă, dar fără doritori: 31.000 de joburi rămân neocupate. Nu ai nevoie nici măcar de liceu
23:05 - Cazul Andrew Tate revine în atenția autorităților din Marea Britanie. Cum au reapărut acuzațiile după aproape un deceniu
23:03 - Tranzitul de gaze naturale către Ucraina urmează să fie sistat. Măsura a fost decisă de premierul ungar, Viktor Orbán
22:30 - Mircea Lucescu a tras concluziile după înfrângerea României cu Turcia: „Greşeala care a dus la gol putea fi evitată fără niciun fel de probleme”
22:20 - Ianis Hagi după meciul cu Turcia: „Suntem dezamăgiți. Nu a fost de ajuns”. Ce a lipsit României în duelul de la Istambul
22:05 - Apariție care a luat prin surprindere! Sora Biancăi Drăgușanu, complet schimbată după operații (VIDEO)
22:05 - Guvernul ar putea reduce acciza la carburanți. Ilie Bolojan: „Foarte probabil ne vom duce pe acest aspect”. Ce măsuri a anunțat premierul
21:54 - Consiliul Local Vaslui votează închiderea „păcănelelor”. Cum va afecta măsura comunitatea și economia locală
21:29 - Tinerii români bine pregătiți pleacă pe capete. Economia nu le oferă joburi pe măsură, iar „brain drain”-ul se adâncește