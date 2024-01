Dalida din Las Fierbinți a devenit mamă pentru a treia oară: „Am intrat în 2024 fericită, împlinită și cu multă recunoștință”

Ecaterina Ladin este una dintre cele mai îndrăgite actrițe de la noi din țară, iar de peste 10 ani de zile o interpretează pe Dalida, secretara primarului din serialul „Las Fierbinți”.

Cu puțin timp în urmă, aceasta a anunțat pe rețelele de socializare că a devenit mamă pentru a treia oară. Mai mult decât atât, a publicat și prima imagine cu bebelușul.

Dalida din „Las Fierbinți” a devenit mamă, a treia oară

Actrița a dezvăluit că anul 2024 a început cum nu se putea mai bine. Dalida din Las Fierbinți a adus pe lume , un băiețel perfect sănătos.

„Când eram mică, la noi în casă, de sărbători, tot timpul era multă lume. Mai ales mulți copii, dar niciodată nu mi-am imaginat că și atunci când voi fi mare familia pe care mi-am construit-o va fi la fel de numeroasă! Mulțumesc 2023 pentru încă o minune venită în viața noastră: a treia!

Am intrat în 2024 fericită, împlinită și cu multă recunoștință pentru toți doctorii ce au ajutat la venirea pe lume a băiețelului nostru. Vă mulțumesc pentru empatia, dragostea și profesionalismul dumneavoastră. Încă o experiență fără cusur la Spitalul Universitar de urgentă Elias. La cât de tare mi-a plăcut parca v-as mai „vizita” o dată! La mulți ani, oameni minunați! ”, a scris actrița pe .

Care este cel mai mare sacrificiu pe care l-a făcut Ecaterina Ladin

Cu ceva timp în urmă actrița a vorbit despre pe care l-a făcut pentru cariera sa.

„Să nu stau cu copiii mei, ăsta e cel mai mare sacrificiu. Și faptul că nu dorm, sunt perioade în care dorm foarte puțin. Și atunci ești irascibil.

Nu am văzut primul pas al băiatului meu cel mare, eram la nașa noastră, eu eram la filmare. M-a sunat ea și mi-a spus că a făcut primii pași. Am plâns de am rupt, am zis că nu mai fac asta niciodată”, a spus Ecaterina Ladin, în cadrul unei emisiuni de televiziune.