La 69 de ani, solistul formației Generic, Dan Ciotoi, trece printr-o nouă etapă a vieții. După ce a învins o boală gravă, artistul se bucură de o nouă relație discretă și plină de însemnătate. Într-un interviu recent, el a vorbit deschis despre momentele de cumpănă și lecțiile de viață învățate.
Dan Ciotoi a rememorat un episod critic prin care a trecut. Solistul a fost diagnosticat cu cancer la colon și doar datorită unei intervenții chirurgicale rapide a putut fi salvat. Așa cum amintirea acelor momente grele o să-l însoțească toată viața, și spitalul unde a fost tratat va rămâne un loc cu o însemnătate.
„Îi sfătuiesc pe toți să se controleze, chiar și de două ori pe an, să meargă la medicul de familie. Orice boală, luată din pripă, e vindecabilă.
Recomand Spitalul Universitar din București. Acest spital e ca o icoană pentru mine. O oră m-a despărţit de moarte, se fisurase intestinul, dacă se vărsa în sânge muream. Sufletul medicului contează foarte mult, iar eu am întâlnit, la greu, un doctor inimos”, a declarat Dan Ciotoi, pentru Click.
După operație, artistul a primit indicații clare de la medici și a înțeles cât de important este să își adapteze alimentația. A urmat un regim strict în care legumele, mâncărurile procesate și alimentele prăjite i-au fost interzise.
„Mă simt bine acum. După operațiile de acest gen, o vreme n-ai voie să mănânci legume, pentru că fermentează, e interdicție de la medici, dar nici prăjeli, alimente procesate sau semințe mici, de roșii și de susan. Stomacul nu le poate digera și se blochează pe colon”, a explicat Dan Ciotoi.
La 69 de ani, Dan Ciotoi trăiește o poveste de iubire discretă, care îi aduce liniște și echilibru. Deși nu își dorește să facă publice detalii despre partenera lui, recunoaște că este fericit și că are alături o femeie specială.
„Am o prietenă, dar nu ne-am căsătorit, aşa cum crede lumea. Nu doresc ca acum să apar cu ea şi prin ziare sau pe la tv, este povestea noastră, de suflet, fără multe detalii. Ne este bine împreună, atât pot spune”, a declarat solistul.