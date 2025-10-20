La 69 de ani, solistul formației Generic, Dan Ciotoi, trece printr-o nouă etapă a vieții. După ce a învins o boală gravă, artistul se bucură de o nouă relație discretă și plină de însemnătate. Într-un interviu recent, el a vorbit deschis despre momentele de cumpănă și lecțiile de viață învățate.

Cu ce boală s-a confruntat Dan Ciotoi

Dan Ciotoi a rememorat un episod critic prin care a trecut. Solistul a fost diagnosticat cu cancer la colon și doar datorită unei intervenții chirurgicale rapide a putut fi salvat. Așa cum amintirea acelor momente grele o să-l însoțească toată viața, și spitalul unde a fost tratat va rămâne un loc cu o însemnătate.

„Îi sfătuiesc pe toți să se controleze, chiar și de două ori pe an, să meargă la medicul de familie. Orice boală, luată din pripă, e vindecabilă. Recomand . Acest spital e ca o icoană pentru mine. O oră m-a despărţit de moarte, se fisurase intestinul, dacă se vărsa în sânge muream. Sufletul medicului contează foarte mult, iar eu am întâlnit, la greu, un doctor inimos”, a declarat Dan Ciotoi, pentru Click.

La ce alimente a renunțat Dan Ciotoi după intervenția chirurgicală

După operație, artistul a primit indicații clare de la medici și a înțeles cât de important este să își adapteze alimentația. A urmat un regim strict în care legumele, mâncărurile procesate și alimentele prăjite i-au fost interzise.

„Mă simt bine acum. După operațiile de acest gen, o vreme n-ai voie să mănânci , pentru că fermentează, e interdicție de la medici, dar nici prăjeli, alimente procesate sau semințe mici, de roșii și de susan. Stomacul nu le poate digera și se blochează pe colon”, a explicat Dan Ciotoi.

Ce spune Dan Ciotoi despre noua sa relație

La 69 de ani, Dan Ciotoi trăiește o poveste de iubire discretă, care îi aduce liniște și echilibru. Deși nu își dorește să facă publice detalii despre partenera lui, recunoaște că este fericit și că are alături o femeie specială.