Vlad Ciurea: „Este cea mai bună pentru creier". Ce legumă de toamnă recomandă medicul

Vlad Ciurea: „Este cea mai bună pentru creier”. Ce legumă de toamnă recomandă medicul

Selen Osmanoglu
06 oct. 2025, 14:32
Cuprins
  1. Leguma recomandată de medic
  2. Fructele recomandate de medic
  3. Beneficiile strugurilor

Cunoscutul medic Vlad Ciurea a recomandat o legumă de toamnă care aduce beneficii semnificative asupra organismului, în special asupra creierului. Iată despre ce este vorba!

Leguma recomandată de medic

Neurochirurgul a dezvăluit că această legumă face minuni pentru sistemul nervos, datorită vitaminei K, o substanță care ajută la buna funcționare a acestuia. Este vorba despre conopidă.

Aceasta ar trebui consumată regulat în această toamnă deoarece poate ajuta memoria, concentrarea și claritatea mentală, mai ales în perioadele solicitante.

„Poate salatele sunt foarte bune, nu trebuie să spunem ce fel de salate, dar sunt foarte bune. La fel și toate fructele. Conopida este cea mai bună pentru creier. Din toate aceste alimente, creierul își ia ce are nevoie, cât mai bun, pentru a funcționa în condiții cât mai bune”, a declarat Vlad Ciurea, conform Click.

Fructele recomandate de medic

În ceea ce privește fructele, medicul a venit cu o serie de recomandări. El a menționat și strugurii. Aceștia sunt foarte benefici, mai ales pentru persoanele care se confruntă cu astenie sau alte tulburări afective.

„Odată cu intrarea în toamnă, trebuie să facem tot ce este posibil ca în weekend-uri, când avem timp liber, să mergem spre zona Subcarpatică, pe zona de mânăstiri, şi spre zona de acele superbe cultivări pe care le avem. Adică să intrăm în grădinile românești care sunt pline de fructele de toamnă”, a spus medicul Vlad Ciurea.

„Și când am spus fructe, ne gândim superbele pere, prune, merele, gutuile și celebrii struguri ai noștri. Știți că strugurele negru are resveratrol care pune în funcțiune activitatea creierului și curăță celula nervoasă, este formidabil”, a mai explicat Vlad Ciurea.

Beneficiile strugurilor

Strugurii au o mulțime de beneficii asupra organismului, însă printre cele mai importante se numără:

  • Sunt antioxidanți puternici;
  • Susțin sănătatea cardiovasculară;
  • Îmbunătățesc funcția cognitivă;
  • Hidratează;
  • Sunt o bună sursă de vitamine.
