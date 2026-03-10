Prezentatorul TV Dan Negru a publicat pe Instagram un videoclip în care critică starea zonei din jurul Capelei Inimii Reginei Maria, aflată în apropierea Castelului . În imagini, acesta arată degradarea spațiului și vorbește despre importanța istorică a monumentului, dar și despre faptul că locul nu este întreținut corespunzător.

Dan Negru atrage atenția asupra stării zonei

Clipul publicat de Dan Negru începe chiar din apropierea capelei, unde prezentatorul explică de ce a decis să vorbească despre acest loc cu o încărcătură istorică importantă.

„Dacă tot a fost 8 martie, vă spun imediat ce-i cu dărăpănătura asta din spatele meu. Nu știu dacă se vede acolo Castelul Bran. Să vă arăt Capela Inimii Reginei Maria, una dintre femeile importante ale istoriei noastre”, a spus acesta.

În continuare, prezentatorul arată terenul din jurul monumentului și descrie problemele pe care le pot observa vizitatorii care ajung în zonă: „Gropi, cabluri dezafectate, gunoaie, pe toate le găsești aici.”

Monumentul ridicat în memoria Reginei Maria

Capela are o semnificație aparte în istoria României. Monumentul a fost construit de Principesa Ileana, fiica Reginei Maria, pentru a păstra vie memoria mamei sale.

Dan Negru amintește și acest detaliu în videoclipul publicat pe rețelele sociale: „Principesa Ileana a ctitorit capela, o copie fidelă a celei de la Balcic.”

Prezentatorul arată, în același timp, drumul deteriorat din jurul construcției și subliniază dificultatea de a ajunge până la monument: „Uite gropile astea, n-ai cum să le ocolești.”

Capela a fost ridicată cu un scop simbolic puternic: „A ctitorit capela cu scopul ca ea să adăpostească permanent inima mamei sale, regina Maria.”

Accesul în capelă este limitat

În videoclip, Dan Negru vorbește și despre rolul spiritual al locului, dar și despre faptul că zona din jur pare neglijată: „În jur, oriunde te uiți, totul e prăbușit.”

Prezentatorul amintește și de o pagină mai puțin cunoscută din istoria locului: „Prin locurile astea lăsate în paragină, a trecut și Arsenie Boca. Principesa Ileana i-a cerut lui Arsenie Boca să sfințească mica bisericuță aflată lângă Castelul Bran.”

Capela este o construcție cu valoare arhitecturală și spirituală, realizată în stil bizantin: „Construită în stil bizantin, capela asta e o mărturie a arhitecturii religioase, dar uite ce e în jurul ei, uite cum arată azi.”

Dan Negru spune că accesul în interior este limitat, deoarece capela este închisă: „N-ai cum să intri, e mereu închis, dar interiorul capelei a fost pictat de unul dintre cei mai mari pictori români, Arthur Verona.”

„Branul e proprietate privată”

În filmare este menționată și situația juridică a domeniului Bran: „Branul e proprietate privată, castelul a fost una dintre cele mai complicate și controversate retrocedări din ultimii ani.”

Prezentatorul subliniază că zona atrage anual numeroși turiști și că vizitarea castelului presupune achiziționarea unui bilet: „90 de lei e biletul de intrare la Bran, profitul e de câteva milioane de euro și astea sunt gropile din jurul capelei reginei Maria.”

La finalul videoclipului, Dan Negru citează un gând al Reginei Maria despre liniștea sufletească: „Un gând frumos, spunea regina Maria, e ca o biserică în care omul își odihnește sufletul. Asta e biserica reginei Maria.”

Clipul publicat pe rețelele sociale a stârnit numeroase reacții din partea internauților, mulți dintre aceștia exprimându-și nemulțumirea față de starea în care se află zona din jurul capelei și cerând mai multă atenție pentru acest loc cu o puternică încărcătură istorică.