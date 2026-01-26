B1 Inregistrari!
Acasa » Monden » Dan Negru, jefuit în Paris de patru copii români: „Mi-au înapoiat totul și mi-au spus cât câștigă pe zi”

Dan Negru, jefuit în Paris de patru copii români: „Mi-au înapoiat totul și mi-au spus cât câștigă pe zi”

Selen Osmanoglu
26 ian. 2026, 12:21
Sursa Foto: Facebook - Dan Negru
Cuprins
  1. Incidentul din metrou
  2. Copiii au restituit totul
  3. Câștiguri șocante pentru minori

Prezentatorul TV Dan Negru (54 de ani) a povestit cum a fost jefuit de patru hoți minori români în metroul din Paris, dar a rămas surprins când aceștia i-au înapoiat geanta cu toate bunurile intacte. Mai mult, copiii i-au dezvăluit că aceștia câștigă zilnic între 1.000 și 4.000 de euro din activitățile lor de pe străzile capitalei Franței. Iată despre ce este vorba!

Incidentul din metrou

Întâmplarea a avut loc în urmă cu câțiva ani, într-o vară. La vremea aceea, Dan Negru se afla în Paris împreună cu soția sa.

„Cobor din metrou și nimic… Mi-au tăiat geanta și mi-au luat tot. E reală povestea. Mi-au luat tot”, a povestit prezentatorul într-un videoclip distribuit pe pagina sa de TikTok.

Hoții, după ce au dat de actele lui Dan Negru, l-au recunoscut imediat. Din fericire, în geantă se afla un bilet cu numărul său de telefon, iar minorii l-au contactat curând pentru a-i returna bunurile, în cele din urmă.

Copiii au restituit totul

Ceea ce l-a uimit pe Dan Negru a fost că cei patru copii, în jur de zece ani, i-au adus geanta înapoi fără să se atingă de nimic.

„Mi-au adus tot: buletin, telefon, bani. Mi-au adus toți banii!”, a mărturisit prezentatorul TV, Dan Negru, pe rețelele de socializare.

Câștiguri șocante pentru minori

Și mai surprinzător a fost când copiii i-au povestit despre „afacerea” lor de pe străzile Parisului. Potrivit lui Dan Negru, aceștia câștigă între 1.000 și 4.000 de euro pe zi, furând portofele și obiecte personale de la turiști.

„Cinci portofele, dacă fur vara, la Paris, am 5.000 de euro. Fiecare turist care vine la Paris are cel puțin 500 de euro la el… Deci ăsta e viitorul job”, a spus unul dintre copii, citat de prezentator.

Evenimentul l-a lăsat pe Dan Negru șocat de câștigurile minorilor, dar și impresionat de onestitatea lor neașteptată.

