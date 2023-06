Dana Marijuana, în dificultate financiară. A ales să locuiască într-un container în Constanța: „Am vândut tot”

se confruntă în continuare cu dificultăți financiare din cauza veniturilor insuficiente. Cu aproximativ un an în urmă, Dana a dezvăluit public problemele financiare cu care se confrunta și a fost nevoită să renunțe la singura sursă de venit pe care o avea.

Dana Marijuana se mută într-un container din cauza dificultăților financiare

Din noiembrie 2022 și până în prezent, situația a devenit din ce în ce mai dificilă. Artista a fost nevoită să ia o decizie radicală și să se mute într-un container, deoarece nu mai dispunea de resurse financiare pentru a-și achita facturile de utilități.

Românii au suferit din cauza greutăților financiare generate de facturile la energie, iar în încercarea de a veni în ajutorul celor cu venituri mici, Guvernul a implementat o formă de asistență. Cu toate acestea, majoră: neputând beneficia de această inițiativă, deoarece adresa de domiciliu din buletin nu coincidea cu cea în care locuiește în prezent. Drept rezultat, facturile la energie au devenit o provocare serioasă pentru ea.

Deși a făcut eforturi pentru a economisi și a reduce frecvența spălării, vedeta a continuat să primească facturi de mii de lei. Dana Marijuana a ajuns la limita răbdării și a hotărât să se mute într-un container în Constanța, cu toate beneficiile mult mai limitate. Cu toate acestea, gândul acestui gest nu o îngrozește, scrie .

Vedeta găsește soluții creative pentru a se descurca

„Noi am făcut o economie mare, cu becuri economice, cu gazul, nu prea ne-am spălat și ne-au venit facturi de zeci de milioane, nu mi s-a părut corect. Ideea este că nu mai rezist. Nu mai am cu ce. Am vândut tot. Mai mult de atât, nu pot”, a declarat Dana Marijuana, la Antena Stars.

Deși dispune de trei camere, Dana Marijuana se va confrunta cu câteva provocări în viața trăită în container. Lipsa apei și a curentului în acea locație reprezintă un obstacol semnificativ, însă vedeta a mărturisit că nu are altă opțiune decât să se mute acolo. Hotărâtă să se descurce în orice situație, Dana își va crea singură utilitățile de care are nevoie.

„Nu am apă, nu am curent, aveam niște panouri, dar s-au spart. Trebuie să le înlocuiesc. Apa o cumpăr momentan. Trebuie să fac un puț”, a mai spus ea.