Dana Marijuana, la un pas de bătaie cu fostul soț: „L-am dat afară din casă”

Dana Marijuana a fost implicată într-un scandal cu fostul ei soț, artista povestind cele întâmplate, în exclusivitate, pentru Antena Stars, citează .

Aceasta a dezvăluit că incidentul a avut loc chiar în locuința ei, atunci când fostul partener ar fi sărit la bătaie.

Dana Marijuana a povestit că fostul soț, împreună cu un bun amic, au venit în casa sa, hotărâți să îl bată pe însoțitorul acesteia.

Dana Marijuana, conflict cu fost soț. Au fost la un pas de bătaie

Cântăreața a dezvăluit incidentele care au avut loc, dar a menționat că nu a mers încă la poliție și că nici nu intenționează să o facă. Chiar și așa, aceasta l-a dat afară din casa pe omul care a pus-o în pericol. Acum este decisă să își scoată certificat de handicap, pentru a avea alături mereu un însoțitor.

“L-am dat afară, eu la judecată când am divorțat, i-am spus clar în față că dacă nu-i plătește nimic copilului și nu face ce trebuie, eu pot să-l dau pe mâna poliției. Eu nu vreau să ajung la poliție și atunci l-am dat afară din casă.

L-am primit să stea la mine (n.r. al doilea fost soț), pentru că el stă pe străzi aproape. Am intrat într-o viață în care nu mai am atât de multă liniște, cum am avut șapte ani. Și pentru liniștea mea mă duc să-mi iau gradul de handicap numărul unu, pentru care mi-am găsit un om care să fie lângă mine și să mă ajute.

Fostul meu soț împreună cu prietenul lui au venit să-l bată pe omul acesta care nu are nicio vină”, a declarat Dana Marijuana, în exclusivitate la Antena Stars.