De ce Estera, sora Lidiei Buble, nu se mai putea opri din plâns la Asia Express, de la Antena 1

Lidia Buble a plecat în aventura de la Asia Express alături de sora ei, Estera. Ea este una dintre una dintre cele mai îndrăgite cântărețe de la noi.

În cadrul emisiunii, concurenții sunt nevoiți să își caute un loc în care să își petreacă noaptea. Aceștia trebuie să convingă localnicii că sunt de încredere și să îi lase să rămână peste noapte în casele lor.

Lidia Buble și Estera au fost emoționate când au ajuns la apartament. Sora Lidiei Bubble a izbucnit în lacrimi după ce l-a văzut pe fiul cel mic al femeii. Micuțul i-a adus aminte de cei doi băieței care o așteaptă acasă, potrivit a1.ro.

„Nu se pupă nimic cu nimic, ce ne-am gândit noi acasă cu ce am găsit aici când am venit. Ne-am gândit că găsim transport imediat, a fost problema cu COVID-19, abia că ne-au luat. Cazare am căutat aproape 4 ore și abia am ajuns la familia asta, unde sunt mulți membrii, 5 copii și părinții.”, a spus Estera.

Și Lidia a fost cuprinsă de emoții. Totodată, artista le-a spus familiei că lacrimile sunt unele de fericire și că nu ar trebui să își facă griji pentru ele.

„Ne-a bufnit plânsul, nu ne venea să credem că am ajuns acolo. Ne simțeam în siguranță în locul ăla, nu știu cum să îți explic, efectiv simțeam că suntem protejate acolo.”, a spus Lidia Buble.

Cele două surori au făcut cunoștință cu fetele femeii, chiar dacă acestea nu au știut limba engleză și nu le înțelegeau.

„Ne-am asemănat cu ele pentru că așa eram și noi când eram mici, exact ca ele. Erau 4 fete și băiețelul, erau cam cum eram noi.”, a mai spus Estera.

Concurenții vor lupta pentru amuleta de 30.000 de Euro în cel de-al patrulea sezon Asia Express. Traseul de pe Drumul Împăraților începe în Turcia, cursa continuând apoi în Georgia, Iordania și Israel.

Cine este Lidia Buble

Lidia Buble este o cântăreață cunoscută și îndrăgită din România. Aceasta are 28 de ani și a fost pasionată de muzică încă din copilărie.

Ea a început o carieră muzicală după vârsta de 20 de ani, în București, după ce în copilărie a cântat în corul bisericii. Talentul Lidiei Buble a fost descoperit și promovat de Adrian Sînă. Cei doi au lansat piesa ‘Noi simțim la fel’, în anul 2014, care s-a bucurat de un real succes, potrivit viva.ro.

Lidia Buble și Răzvan Simion au trăit o frumoasă poveste de dragoste timp de cinci ani de zile. Relația celor doi a început în anul 2015, însă, în urmă cu un an, s-au despărțit. Răzvan Simion a fost cel care a anunțat despărțirea de Lidia Buble.

În cei cinci ani cât au fost împreună, Răzvan Simion nu a fost niciodată acasă la părinții Lidiei Buble.

„De Sărbători mă duc acasă. Mă duc să mă întâlnesc cu familia. Îmi vin surorile acasă, pentru că sunt plecate din țară. Cu nepoții, mergem la biserică și o să mergem la colindat. O să mâncăm și o să ne simțim bine. Nu vine Răzvan. Până nu are de gând să-mi ceară mâna nu are ce căuta la mine acasă”, declara Lidia pentru viva.ro, în decembrie 2019.