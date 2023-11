De ce nu are voie Ioana Ginghină să postească: „E prima dată, după 20 de ani, când nu țin postul Crăciunului”

Ioana Ginghină a dezvăluit pe platformele de socializare că, pentru prima dată în ultimii 20 de ani, renunță la . Actrița a explicat că medicul i-a interzis să țină postul în această perioadă, invocând riscul unei răceli, însă și-a sfătuit fanii să țină posturile în funcție de starea lor de sănătate, relatează .

Ioana Ginghină : „Este prima dată, după 20 de ani, când nu țin postul Crăciunului”

a împărtășit că, din motive de sănătate, medicul i-a interzis să țină pe întreaga perioadă, permțându-i să postească doar miercurea și vinerea. Aceasta a explicat că simte nevoia să respecte indicațiile medicale, cu atât mai mult cu cât se confruntă cu un program intens de spectacole.

„Mă încearcă o răceală și nici concediu nu îmi pot lua acum că am spectacole. Din motive de sănătate nu pot ține postul decât miercurea și vinerea.

Este prima dată, după 20 de ani, când nu țin postul Crăciunului tot! La recomandarea medicului, nu am voie să țin acest post. De abia am primit această miercurea și vinerea” – povestit actrița pe InstaStory.

„Am făcut o perfuzie pentru a mă recupera mai repede”

Actrița a folosit platformele de pentru a le recomanda fanilor să țină posturile de-a lungul anului, subliniind că acestea au un impact pozitiv asupra stării interioare.

„Eu vă sfătuiesc însă să-l țineți, măcar prima și ultima săptămână dacă nu puteți chiar pe tot, pentru că vă ridică vibrația interioară. Cel puțin, așa funcționează în cazul meu postul. Am simțit nevoia să vorbesc despre principiile mele religioase, pentru că răutatea este din ce în ce mai mare în lumea noastră, plină de războaie (…) Mă gândesc că, dacă am ține postul, am fi poate mai buni, mai smeriți”, a continuat ea.

Ioana a dezvăluit și că, recent, starea ei de sănătate s-a înrăutățit, necesitând chiar o perfuzie.

„Sunt bine acum. Am făcut o perfuzie pentru a mă recupera mai repede, dar nu este ceva grav, doar că nu am timp eu acum să stau să bolesc”, a declarat ea, pentru .