Acasa » Monden » Imagini impresionante din casa Mihaelei Rădulescu. Adela Popescu și Radu Vâlcan au vizitat-o pe divă

Flavia Codreanu
30 apr. 2026, 23:59
Radu Vâlcan și Adela Popescu. Sursa foto: Adela Popescu / Instagram
Cuprins
  1. Cine a fost ghidul de lux pentru cuplul format din Adela și Radu
  2. Ce detaliu dureros a ieșit la iveală în timpul vizitei făcute

Cuplul format din Adela Popescu și Radu Vâlcan a ales Riviera Franceză pentru o vacanță romantică fără copii. Aceștia au ajuns chiar în vizită la una dintre cele mai apreciate prezentatoare din România.

Cine a fost ghidul de lux pentru cuplul format din Adela și Radu

Adela Popescu a împărtășit cu urmăritorii săi de pe rețelele sociale imagini din escapada lor exclusivistă. Vedeta a povestit cu umor cum Mihaela Rădulescu a preluat rolul de gazdă și ghid prin cele mai frumoase locuri din Monaco, scrie Click.

„Mihaelei i s-a făcut milă de mine că a văzut că m-ai adus pe Riviera Franceză la piață și prin pietre și a zis bă, nene, nu se poate să fim în locul ăsta ieșit din comun și să nu. Ea este ghid local, nu cel mai scump, adică nu ne-a costat mult. Nu am dat prea mulți bani pentru servicii de genul ăsta”, a povestit actrița.

Ce detaliu dureros a ieșit la iveală în timpul vizitei făcute

Dincolo de arhitectura elegantă a vilei, cu piscină și terase superbe, un element a atras atenția fanilor: Mihaela Rădulescu apare în imagini îmbrăcată complet în negru. Acest lucru pare să fie un semn de doliu după pierderea partenerului său, Felix Baumgartner, decedat vara trecută într-un accident cu parapanta.

„Astăzi este ziua lui de naștere, prima acolo sus și prima pentru mine… fără el. Nu e tocmai genul de «petrecere» pe care i-aș dori-o cuiva. Pentru mine, el era pur și simplu bărbatul care iubea o femeie care îl iubea la rândul ei. I will never stop cheering for you”, a scris vedeta pe rețelele sociale.

