Acasa » Externe » Donald Trump, declarație la premiera filmului de 75 de milioane de dolari a Melaniei: „Nu știu dacă sunt încântat”

Donald Trump, declarație la premiera filmului de 75 de milioane de dolari a Melaniei: „Nu știu dacă sunt încântat”

Flavia Codreanu
30 ian. 2026, 10:31
Sursa foto: Hepta / @DPA Images / Aaron Chown
Cuprins
  1. Cât de important este acest film pentru Donald Trump și prima doamnă
  2. Cum a reacționat publicul la lansarea documentarului
  3. Ce surprize aduce documentarul „Melania”

Donald Trump și prima doamnă a Statelor Unite au participat la premiera documentarului intitulat „Melania”, un proiect cinematografic de proporții. Producția a costat 40 de milioane de dolari, iar alte 35 de milioane au fost investite în campania de promovare. Filmul își propune să arate publicului transformarea Melaniei dintr-un cetățean obișnuit în Prima Doamnă, oferind o privire în culisele vieții la Casa Albă.

Cât de important este acest film pentru Donald Trump și prima doamnă

Evenimentul a avut loc la Centrul Trump-Kennedy din Washington, un spațiu cultural emblematic redenumit recent. Președintele Donald Trump a lăudat importanța documentarului și a precizat că acesta surprinde aspecte esențiale ale vieții prezidențiale. Totuși, acesta a fost rezervat când a venit vorba despre scenele personale care apar în film. Întrebat dacă publicul îl va vedea în ipostaze neobișnuite, el a răspuns că nu știe dacă acest lucru îl încântă neapărat.

Cum a reacționat publicul la lansarea documentarului

Deși investiția totală depășește 75 de milioane de dolari, primele reacții nu sunt cele așteptate de echipa de producție. Pe rețelele sociale au apărut numeroase critici legate de vânzările slabe de bilete și de campania agresivă de publicitate. În ciuda acestui fapt, Melania Trump a devenit una dintre cele mai bine plătite personalități din industria de divertisment datorită acestui contract. Ea a declarat că dorește să le arate oamenilor cât de ocupată este viața ei sub lumina reflectoarelor.

Ce surprize aduce documentarul „Melania”

Filmul promite să dezvăluie detalii despre viața de familie și provocările pe care le întâmpină o Primă Doamnă într-un mediu politic tensionat. Donald Trump a confirmat că există imagini care surprind momente private, mai puțin cunoscute de către cetățeni. Rămâne de văzut dacă documentarul va reuși să recupereze investiția masivă sau dacă va rămâne doar o strategie de imagine pentru administrația de la Washington

Lansarea documentarului vine într-un context politic marcat de noi inițiative ale președintelui Trump, precum negocierile pentru ocuparea Groenlandei. Melania Trump a păstrat o prezență discretă în ultimii ani, însă acest proiect o readuce în centrul atenției mondiale. Investițiile uriașe în divertisment ale familiei prezidențiale continuă să stârnească dezbateri aprinse în Statele Unite, potrivit digi24

