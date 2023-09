Dorian Popa, detalii despre relația cu afaceristul Călin Donca. „Pe lângă prostul de mine, au mai fost şi alţi ameţiţi influenţaţi de un discurs bine pus la punct”

este una dintre persoanele care au iar acum vedeta este gata să se întoarcă împotriva lui, alături de mulți alți care au fost păcăliți de milionar.

Donca, recomandat de cineva lui Dorian Popa

Dorian Popa a spus că Donca i-a fost recomandat atunci când el s-a decis să investesască în panouri fotovoltaice, iar apoi, încet, încet, au început să devină prieteni. El a mai spus că afaceristul a fost foarte convingător, drept pentru care nu și-a pus alte semne de întrebare și a investit fără să se gândească, transmite

„L-am cunoscut pe Călin Donca în momentul în care am vrut să îmi montez panouri fotovoltaice. Cineva apropiat m-a întrebat de ce nu lucrez cu Călin, că omul e de 8 ani în domeniul energiei. Am postat pe vlog și facturile cu care mi-am plătit panourile. Toate informaţiile există în firma mea, probabil şi în firma lui. Şi când mi-am montat panourile pe casă, s-a legat un soi de prietenie.

Mi-a plăcut, omul mi-a vorbit frumos, în continuare nu ştiu ce să zic că se întâmplă, de abia astept ca justitia să decidă şi să ne spună ceva concret. Atât de dator m-am simţit pentru că am postat aceste lucruri pe YouTube de când s-a întamplat această situaţie încât am stabilit cu toti cei care au investit să-mi trimită pe email numerele lor de telefon, am creat pe whatsapp un grup cu toti aceşti oameni care au investit pentru a putea fi împreună să share-uim informaţii pe care le aflăm. Nu sunt genul de om care se fofilează şi până una alta cu toţi aşteptăm să vedem ce se întâmplă cu investiţia noastră.

Am avut un discount în ce priveşte panourile. Preţul plătit pe panouri a fost un pic mai mic pentru casa mea. Există un contract făcut. Suntem circa 40 de investitori în acel grup, eu în continuare aştept mailuri de la toţi oamenii să fim acolo împreună. Nu ştim nimic concret, să vedem ce decide justiţia. Tot legea justiţiei spune că trebuie plecat de la prezumţia de nevinovăţie”, a spus Dorian Popa la România TV.

Parcurile fotovoltaice ale lui Dorian, în pericol

Dorian Popa se teme ca nu cumva să îi fie pus sechestru pe parcurile fotovoltaice, chiar dacă spune că ele nu reprezintă un cap de acuzare.

„Ce ne îngrijorează pe noi este că de la 24 de ore, arestul a fost prelungit la 90 de zile, asta înseamnă că există nişte dovezi. Unii dintre noi nu au apucat să încaseze din aceste parcuri, există dovezile pe acest grup de whatsapp că unii investitori au încasat banii. Înţeleg că parcurile fotovoltaice funcţionează şi nu ar constitui unul dintre capetele de acuzare.

Sunt sigur stenograme. Eu l-am întrebat în iunie, când ar fi trebuit să putem încasa banii, şi mi s-a comunicat că există o problemă şi că mai durează actele. Nu e un secret că, în România, din punct de vedere birocratic, lucrurile pot intarzia. Se mai ameţesc actele, nu sunt semnate cum trebuie. Nu am putut decât să cred şi să ma gândesc ca poate ăsta e motivul.

Pe lângă prostul de mine, mai sunt alţi ameţiţi, nu suntem nici primii din lume care poate sunt influenţaţi de un discurs foarte bine pus la punct. Să vedem care e finalitatea şi să vedem dacă Călin Donca e vinovat şi dacă da, care e repercusiunea acelei vine asupra parcurilor noastre”, a mai adăugat Dorian Popa.