Lady Kitty Spencer a făcut senzație cu o apariție care a întors toate capetele. Ținuta sa a declanșat imediat comparații cu eleganța inconfundabilă a mătușii sale, .

Ținuta aleasă a readus în prim-plan rafinamentul clasic și aerul regal care au consacrat-o pe „Prințesa inimilor”.

Ce apariție a avut Lady Kitty Spencer de a reaprins amintirea mătușei sale

Nepoata Prințesei Diana a atras toate privirile la gala anuală de strângere de fonduri Centrepoint. Evenimentul este organizat de una dintre organizațiile caritabile susținute intens, în trecut, de Prințesa Diana. Apariția sa elegantă a fost percepută de mulți drept un omagiu subtil adus stilului și moștenirii mătușii sale.

În vârstă de 34 de ani, Kitty Spencer a ales să poarte un palton spectaculos Dolce & Gabbana, într-o nuanță intensă de roșu, perfectă pentru atmosfera festivă. Croiala structurată, umerii bine definiți, nasturii aurii statement și gulerul negru contrastant au conturat un look puternic și elegant. Ținuta a fost desăvârșită de părul blond purtat drept și de un machiaj impecabil.

Cât din stilul Prințesei Diana se regăsește în apariția lui Kitty Spencer

Paltonul ales de Kitty Spencer face o trimitere clară la un sacou devenit emblematic, purtat de Prințesa Diana în 1995 și creat de designerul Ronit Zilkha, după cum notează .

Umerii accentuați, nasturii aurii și gulerul din catifea neagră sunt elemente-cheie regăsite în ambele piese. Aceste detalii au contribuit decisiv la transformarea ținutei Prințesei Diana într-un adevărat reper de stil. Paltonul lui Kitty nu păstrează buzunarele negre caracteristice sacoului purtat de „Prințesa Inimilor”. Chiar și așa, asemănarea rămâne evidentă și greu de trecut cu vederea.

Tocmai aceste subtilități au stârnit numeroase reacții din partea publicului. Mulți au interpretat apariția lui Lady Kitty Spencer ca pe un omagiu rafinat și atent construit adus stilului inconfundabil al regretatei sale mătușe.