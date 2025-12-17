B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Eleganță pură și ecouri regale! Lady Kitty Spencer uimește într-o ținută ce trimite direct la stilul legendar al Prințesei Diana (FOTO)

Eleganță pură și ecouri regale! Lady Kitty Spencer uimește într-o ținută ce trimite direct la stilul legendar al Prințesei Diana (FOTO)

Ana Beatrice
17 dec. 2025, 11:12
Eleganță pură și ecouri regale! Lady Kitty Spencer uimește într-o ținută ce trimite direct la stilul legendar al Prințesei Diana (FOTO)
Sursa Foto: Hepta.ro
Cuprins
  1. Ce apariție a avut Lady Kitty Spencer de a reaprins amintirea mătușei sale
  2. Cât din stilul Prințesei Diana se regăsește în apariția lui Kitty Spencer

Lady Kitty Spencer a făcut senzație cu o apariție care a întors toate capetele. Ținuta sa a declanșat imediat comparații cu eleganța inconfundabilă a mătușii sale, Prințesa Diana.

Ținuta aleasă a readus în prim-plan rafinamentul clasic și aerul regal care au consacrat-o pe „Prințesa inimilor”.

Ce apariție a avut Lady Kitty Spencer de a reaprins amintirea mătușei sale

Nepoata Prințesei Diana a atras toate privirile la gala anuală de strângere de fonduri Centrepoint. Evenimentul este organizat de una dintre organizațiile caritabile susținute intens, în trecut, de Prințesa Diana. Apariția sa elegantă a fost percepută de mulți drept un omagiu subtil adus stilului și moștenirii mătușii sale.

În vârstă de 34 de ani, Kitty Spencer a ales să poarte un palton spectaculos Dolce & Gabbana, într-o nuanță intensă de roșu, perfectă pentru atmosfera festivă. Croiala structurată, umerii bine definiți, nasturii aurii statement și gulerul negru contrastant au conturat un look puternic și elegant. Ținuta a fost desăvârșită de părul blond purtat drept și de un machiaj impecabil.

Cât din stilul Prințesei Diana se regăsește în apariția lui Kitty Spencer

Paltonul ales de Kitty Spencer face o trimitere clară la un sacou devenit emblematic, purtat de Prințesa Diana în 1995 și creat de designerul Ronit Zilkha, după cum notează Hello!.

Umerii accentuați, nasturii aurii și gulerul din catifea neagră sunt elemente-cheie regăsite în ambele piese. Aceste detalii au contribuit decisiv la transformarea ținutei Prințesei Diana într-un adevărat reper de stil. Paltonul lui Kitty nu păstrează buzunarele negre caracteristice sacoului purtat de „Prințesa Inimilor”. Chiar și așa, asemănarea rămâne evidentă și greu de trecut cu vederea.

Tocmai aceste subtilități au stârnit numeroase reacții din partea publicului. Mulți au interpretat apariția lui Lady Kitty Spencer ca pe un omagiu rafinat și atent construit adus stilului inconfundabil al regretatei sale mătușe.

Tags:
Citește și...
Amalia Năstase stă acasă de Crăciun, după ce mama ei a suferit un accident: „Vor fi niște săptămâni grele”
Monden
Amalia Năstase stă acasă de Crăciun, după ce mama ei a suferit un accident: „Vor fi niște săptămâni grele”
Roxana Nemeș nu vrea să mai audă de bone pentru gemenii ei: „Am avut niște experiențe nu tocmai plăcute”. De ce nu și-a botezat încă bebelușii
Monden
Roxana Nemeș nu vrea să mai audă de bone pentru gemenii ei: „Am avut niște experiențe nu tocmai plăcute”. De ce nu și-a botezat încă bebelușii
Carmen Harra, atac furibund la adresa lui Marius Calotă după moartea suspectă a Rodicăi Stănoiu: „Are o problemă antisocială”
Monden
Carmen Harra, atac furibund la adresa lui Marius Calotă după moartea suspectă a Rodicăi Stănoiu: „Are o problemă antisocială”
MasterChef România 2025: Cosmina Boboc a câștigat sezonul 10 și premiul de 75.000 de euro (FOTO)
Monden
MasterChef România 2025: Cosmina Boboc a câștigat sezonul 10 și premiul de 75.000 de euro (FOTO)
Dezvăluiri fără perdea! Mihai Trăistariu spune adevărul despre invidiile dintre artiștii români și practicile prin care conving publicul că au succes
Monden
Dezvăluiri fără perdea! Mihai Trăistariu spune adevărul despre invidiile dintre artiștii români și practicile prin care conving publicul că au succes
Lista scurtă a filmelor nominalizate la Premiile Oscar. Cum s-a prezentat producția românească „Jaful secolului”
Monden
Lista scurtă a filmelor nominalizate la Premiile Oscar. Cum s-a prezentat producția românească „Jaful secolului”
Mihai Trăistariu, dezvăluiri din culisele showbizului! Ce fac artiștii pentru a umple sălile de spectacole: „Sunt firme care…”
Monden
Mihai Trăistariu, dezvăluiri din culisele showbizului! Ce fac artiștii pentru a umple sălile de spectacole: „Sunt firme care…”
Mara Bănică, semnal de alarmă după moartea suspectă a Rodicăi Stănoiu: „Seniorii sunt vulnerabili” / De ce s-ar fi cuplat fosta ministră cu un bărbat mult mai tânăr
Monden
Mara Bănică, semnal de alarmă după moartea suspectă a Rodicăi Stănoiu: „Seniorii sunt vulnerabili” / De ce s-ar fi cuplat fosta ministră cu un bărbat mult mai tânăr
Irinel Columbeanu s-a botezat la Biserica Baptistă, înainte de Crăciun. Un psiholog a explicat ce se ascunde în spatele deciziei
Monden
Irinel Columbeanu s-a botezat la Biserica Baptistă, înainte de Crăciun. Un psiholog a explicat ce se ascunde în spatele deciziei
Mirela Oprișor, la 52 de ani: „Chiar și atunci când simt lene, îmi spun că e important să mă mișc și să respect rutina”
Monden
Mirela Oprișor, la 52 de ani: „Chiar și atunci când simt lene, îmi spun că e important să mă mișc și să respect rutina”
Ultima oră
13:21 - Erasmus se întoarce în Marea Britanie. Ce înseamnă acordul post-Brexit pentru studenți
13:10 - Amalia Năstase stă acasă de Crăciun, după ce mama ei a suferit un accident: „Vor fi niște săptămâni grele”
13:04 - Vedeta echipei naționale, întâlnire cu Nicușor Dan. Unde s-a văzut Radu Drăgușin cu președintele
12:51 - Scandal la Harvard! Directorul de la morga Facultății de Medicină, condamnat pentru trafic de organe. Cine îl ajuta cu vânzarea
12:43 - Răzvan Cuc și Cătălin Bușe, duși în fața magistraților cu cerere de arestare preventivă. Filmul șpăgii pentru șeful RAR
12:42 - Lupta pentru Warner Bros Discovery continuă. Ce se întâmplă cu propunerea făcută de Paramount
12:39 - Împodobirea caselor a dus magia sărbătorilor la un alt nivel. „Casele lui Moș Crăciun” fac senzație
12:31 - Roxana Nemeș nu vrea să mai audă de bone pentru gemenii ei: „Am avut niște experiențe nu tocmai plăcute”. De ce nu și-a botezat încă bebelușii
12:18 - Primele declarații ale lui Vladimir Plahotniuc după ce a fost încarcerat. Ce spune oligarhul aflat după gratii (VIDEO)
12:16 - Vinetele umplute, preparatul cu care vei da lovitura la masa de Crăciun. Află cum se prepară