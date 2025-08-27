B1 Inregistrari!
Acasa » Monden » Care este alimentul pe care Prințesa Diana nu îl voia la masă. Dezvăluirile pe care le-a făcut bucătarul acesteia

Care este alimentul pe care Prințesa Diana nu îl voia la masă. Dezvăluirile pe care le-a făcut bucătarul acesteia

Răzvan Adrian
27 aug. 2025, 18:59
Care este alimentul pe care Prințesa Diana nu îl voia la masă. Dezvăluirile pe care le-a făcut bucătarul acesteia
sursă foto: Hepta/Alpha Press

Prințesa Diana a fost asociată ani la rând cu somonul, după ce bucătarul său regal a spus că era preferatul ei. În realitate, ea a ajuns să se sature de el și și-a adaptat meniul, trecând la o alimentație mai sănătoasă și mai variată, informează Click!

Cuprins:

  • Cum a devenit somonul alimentul oficial al Prințesei Diana
  • Care a fost reacția Prințesei și cum a decis să-și schimbe meniul
  • Ce principii de alimentație avea aceasta

Cum a devenit somonul alimentul oficial al Prințesei Diana

Fostul bucătar regal Darren McGrady, care a gătit pentru Diana din 1993 până la moartea ei, a povestit cum un simplu răspuns din partea lui a schimbat meniurile prințesei.

„Biroul palatului m-a sunat într-o zi și m-a întrebat: «Care este mâncarea preferată a prințesei, ce mănâncă acum?» Iar eu am răspuns: «Îi place somonul»”, a explicat McGrady, potrivit InStyle!

De atunci, organiazațiile și gazdele care o invitau la prânz o serveau mereu cu somon, ceea ce a fâcut-o pe Prințesă să se sature de acesta.

Care a fost reacția Prințesei și cum a decis să-și schimbe meniul

Într-o zi, Diana a venit direct la bucătăr pentru a-și exprima nemulțumirea legată de somon:

„Mor de foame. Te rog să-mi spui că nu e din nou somon. Ce e cu voi, bucătarii, și somonul? Oriunde merg în ultima vreme, toată lumea servește somon”, a mărturisit ea, potrivit aceleiași surse.

După acest moment, McGrady a sugerat gazdelor să servească mai des pui, ceea ce a devenit noul fel repetat la întâlnirile oficiale.

Ce principii de alimentație avea aceasta

Fostul bucătar a precizat că Diana era extrem de atentă la dietă, și prefera mereu o alimentație cât mai sănătoasă și echilibrată.

„Era preocupată de o alimentație sănătoasă, așa că nu aveam niciodată vită în meniu decât dacă băieții erau acasă. Nu mânca niciodată porc. Ocazional consuma miel atunci când primea invitați, dar în rest era vorba doar de pui, pește sau opțiuni vegetariene”, a spus bucătarul acesteia, potrivit surselor citate.

„A trebuit să trec de la gătitul pentru regină, cu sosuri grele, bogate, și multe creme, la a găti din nou preparate mai ușoare, eliminând grăsimile și carbohidrații”, a mai povestit el.

