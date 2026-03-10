Emil Rengle și Alejandro, după mai bine de doi ani de , au stabilit data nunții. Evenimentul va avea loc în vara anului viitor și va include două ceremonii, una în străinătate și alta în România.

Emil Rengle: Am stabilit data nunții

Emil Rengle și Alejandro au decis să își unească destinele oficial în vara lui 2027.

„Trebuie să ne căsătorim, dar mai avem de muncit la asta. Se tot vorbește de nunta noastră, dar problema este că la ora aceasta nu avem organizatori. Căutăm organizatori, dăm sfoară în țară acum. Noi am stabilit data. Nunta va fi anul viitor, la vară. Acesta e planul”, a spus Emil Rengle, potrivit

Emil Rengle vrea să-i prezinte iubitului tradițiile românești

Prima ceremonie va avea loc în străinătate, într-un loc unde căsătoriile gay sunt legale, și va fi destinată doar familiei și prietenilor apropiați. Aceasta va fi o ceremonie restrânsă, dar plină de semnificație personală pentru cei doi.

Ulterior, va avea loc o a doua ceremonie în România, unde cuplul își dorește să organizeze o petrecere grandioasă.

„Știm ce vrem să facem! Vom avea două evenimente. Unul cu familia strânsă, undeva în străinătate, unde este legal să ne căsătorim.

În România, pentru că nu e legal și nu avem drepturi, vom face o nuntă uriașă, ca să știe toată România că există o nuntă gay în țară. Cu toate vedetele, cu toți influencerii, cu toți prietenii.

Vreau, la această nuntă din România, să-l introduc pe Alejandro complet în cultura noastră. Vreau să fie cu dansuri populare românești, să mâncăm sarmale”, a explicat Emil Rengle.