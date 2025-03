Emily Burghelea, despre poftele din timpul sarcinii. Alimentele pe care le consumă cel mai des în această perioadă

Familia lui urmează să mai primească încă un membru, întrucât celebra influenceriță este gravidă cu cel de-al treilea copil. Cel mai probabil Emily va naște în luna octombrie, ea fiind acum în primul trimestru de sarcină.

La 26 de ani, Emily Burghelea urmează să aducă pe lume cel de-al treilea copil. Însă, pentru tânăra mămică, sarcina a venit la pachet și cu pofte. Deși nu sunt exagerate, sunt diversificate: de la salată cu multă lămâie, la pepene și cireșe.

Emily Burghelea mărturisește că are și ajutoare de nădejde, care îi fac perioada sarcinii mai ușoară și mai frumoasă. Este vorba despre soțul și fiica ei, care, uneori chiar și telepatic, îi ascultă dorințele și au grijă să i le îndeplinească.

„Ce mănânc acum cel mai des și ce îmi place cel mai mult este salata verde cu multă lămâie, sare și ulei de floarea soarelui și ceapă verde. Acasă mai fac paste cu creveți și îmi ies foarte bine. Mi-a fost poftă de pepene și niște cireșe și mi-a găsit Andrei. Ba, da, îl mai trimit și noaptea, seara, dar la pepene a fost foarte amuzant pentru că Amedea a avut poftă de pepene. Eu treceam cu mașina pe lângă o tarabă, am văzut un pepene acolo, după ce am luat-o pe Amedea de la grădiniță, și am zis în mintea mea că îmi este poftă de pepene. Amedea, fără să comunic cu ea, i-a zis lui Andrei și ea mi-a împlinit pofta fără să-i zic. Iar Andrei s-a dus la piață la Floreasca, a luat și pepene și cireșe, destul de scumpe ambele”, a spus Emily, potrivit .

Soacra lui Emily Burghelea a avut o premoniție legată de sarcina vedetei

Celebra influenceriță a povestit că înainte să-și anunțe familia că este din nou însărcinată, soacra ei i-a povestit că a visat-o având nouă bebeluși. Întâmplarea a surprins-o și amuzat-o pe vedetă.

„ o să-l facem în Deltă cu toată familia, abia așteptăm. Andrei ține tot postul, mai puțin o săptămână. Eu mă simt foarte bine acum, am energie, îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu mai trebuie să stau la pat, am scăpat de perioada mai complicată. Nu știm încă ce o să fie bebelușul, o să facem baby shower. Îmi doresc să fie sănătos! Avem și băiat și fată, ce o să fie nu contează foarte mult, dar să fie sănătos.

Părinții s-au bucurat foarte tare când au aflat că vor mai avea un nepoțel sau o nepoțică. Mama soacră chiar mi-a spus, înainte să-i anunțăm că vor fi bunici pentru a treia oară, că a visat că am făcut 9 copii, 9 bebeluși, eram la noi acasă, și era foarte șocată că bebelușii mergeau de-a bușilea și nu înțelegea cum o să îi alăptez pe toți. Practic a avut o premoniție. Eu știam că sunt însărcinată și mi-a fost foarte greu să mă abțin. În momentul în care am anunțat că sunt însărcinată la Vorbește Lumea, nu știa nimeni”, a mai povestit vedeta.