Acasa » Monden » Florin Salam a gafat-o în direct! Manelistul nu știe în ce clasă este fiica sa, Rania (VIDEO)

Florin Salam a gafat-o în direct! Manelistul nu știe în ce clasă este fiica sa, Rania (VIDEO)

Ana Beatrice
28 nov. 2025, 16:05
Florin Salam a gafat-o în direct! Manelistul nu știe în ce clasă este fiica sa, Rania (VIDEO)
Sursa Foto: Captură Video/ TikTok
Cuprins
  1. Știe Florin Salam în ce clasă este, de fapt, Rania
  2. Cât de mult l-a sprijinit Roxana de-a lungul timpului
Florin Salam a gafat-o! Deși s-a afișat cu mândrie alături de fiica lui, Rania, și a ținut-o în brațe într-un live pe TikTok, artistul a fost prins pe picior greșit. Manelistul, care are trei copii cu Roxana Dobre, nu a știut în ce clasă este fiica sa cea mare. Momentul a devenit rapid subiect de discuție.
@mada.filmeaza #viral #foryou #madafilmeaza #popular #fyp ♬ sunet original – Mādā filmeazā

Știe Florin Salam în ce clasă este, de fapt, Rania

Din prima căsnicie cu Fănica, manelistul are doi copii. Betty și Dani sunt mari și stabiliți la casele lor. Din relația cu Roxana Dobre, Florin Salam are încă trei copii, mai exact două fetițe și un băiat.

Cea mai mare dintre ele, Rania, a atras recent atenția după un live pe TikTok în care artistul a apărut alături de ea și de soția sa. În timp ce o ținea în brațe și declara cât de mândru este de fiica lui, artistul a afirmat că aceasta ar fi în clasa a V-a. Rania l-a corectat imediat, precizând că este, de fapt, în clasa a VI-a.

Reacția manelistului a lăsat impresia că nu știa exact în ce clasă este fata lui. Mai mult, momentul a devenit rapid comentat de cei care urmăreau live-ul.

Cât de mult l-a sprijinit Roxana de-a lungul timpului

Nu de mult, cunoscutul interpret de manele, a făcut dezvăluiri impresionante despre Roxana, soția sa. Artistul a povestit cât de mult l-a ajutat femeia să aleagă calea cea dreaptă și cât a contat sprijinul pe care aceasta i l-a oferit.

„Roxana pentru mine este viața mea, este la fel ca și fata mea, băiatul meu, ca mama mea, ca tatăl meu, ca mine, o iubesc mult de tot. Roxana e viața mea și m-a iertat mereu și mi-a dat putere. Poate nu m-a iertat nici familia mea cât m-a iertat ea. Asta înseamnă că a avut răbdare să ajung la acest nivel de a gândi, încât să îi mulțumesc pentru toată răbdarea pe care a avut-o și să îi promit, cu toată puterea că vom trăi o viață normală și liniștită”, a spus Florin Salam la SpyNews TV.

