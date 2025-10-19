B1 Inregistrari!
Acasa » Monden » De ce Fuego nu sărbătorește Crăciunul alături de mama sa: „Îmi va ține pumnii și anul acesta"

De ce Fuego nu sărbătorește Crăciunul alături de mama sa: „Îmi va ține pumnii și anul acesta”

Ana Beatrice
19 oct. 2025, 18:06
De ce Fuego nu sărbătorește Crăciunul alături de mama sa: „Îmi va ține pumnii și anul acesta”
Sursa Foto: Facebook - Paul Surugiu-Fuego
Cuprins
  1. Cum își păstrează tradițiile de familie, deși petrece Crăciunul departe de cei dragi
  2. Cum trăiește mama lui Fuego bucuria succesului fiului ei

Fuego nu petrece Crăciunul acasă nici în acest an, deși sărbătoarea are pentru el o semnificație aparte. Artistul a transmis pe rețelele sociale un mesaj sincer despre dorul de familie și sacrificiile făcute de aproape două decenii.

El a mărturisit că 2025 va fi al nouăsprezecelea Crăciun petrecut departe de mama sa. Situația a devenit o tradiție, din cauza turneului său anual de colinde. În fiecare iarnă, Fuego pornește prin țară pentru a aduce magia sărbătorilor în fața publicului. Concertele sale adună mii de oameni care îi ascultă colindele cu emoție.

Cum își păstrează tradițiile de familie, deși petrece Crăciunul departe de cei dragi

În postarea sa, Fuego a dezvăluit că nu va petrece nici în acest an Crăciunul acasă, însă a promis că își va sărbători mama în luna ianuarie. Artista este născută în decembrie, iar familia a transformat această amânare a aniversării într-o tradiție plină de tandrețe.

„E al nouăsprezecelea an în care nu petrec Crăciunul alături de familie și de mama mea! Bine, ea este obișnuită deja cu asta! Și ca un secret pe care vi-l spun, nu o rog să împodobească bradul, deși mesajul cântecului meu e altul! Oricum, mama este născută în decembrie și o celebrăm în ianuarie de fiecare dată!”, a spus artistul.

Cum trăiește mama lui Fuego bucuria succesului fiului ei

Fuego a mărturisit că mama sa se bucură cel mai mult de dragostea pe care publicul i-o arată în fiecare an. Artistul consideră că aceasta este cea mai mare reușită a mamei sale, care i-a fost mereu aproape, chiar și de la distanță.

„Tot ea se bucură permanent de dragostea pe care oamenii mi-o poartă, asta fiind cumva cea mai puternică reușită a ei! Îmi va ține pumnii și anul acesta în turneul de colinde! Mai jos vă las lista orașelor, să veniți să ne vedeți! Las și orașele din octombrie, unde voi concerta alături de Ansamblul Transilvania!”, a mai precizat cântărețul.

