George Burcea, în centrul unui scandal legat de violența domestică. Ce a putut să facă actorul

Actorul lui George Burcea se află în centrul unui scandal legat de violență domestică. Fostul soț al Andreei Bălan a reacționat agresiv violent pe internet după ce a fost criticat pentru faptul că este un bun „băiat de casă”.

La nervi, George Burcea a transmis femeilor care-l critică cuvinte dure. Actorul a declarat că speră ca acestea să fie tratate „cu palme și capace”.

„Băi, femeilor, eu lupt cu voi, da? Eu sunt pentru voi, eu sunt pentru înțelegere și dragoste, pentru înțelegerea cuplului, și voi mă înjurați că eu gătesc? Păi, fetelor, repet, vă doresc să aveți bărbați care, în momentul în care vin de la muncă, să vă ia la palme. Cu mese, cu scaune, cu capace”, a spus George Burcea într-o filmare live, pe Facebook. El a continuat să afirme că „unele femei asta merită”.

Cartea lui George Burcea, retrasă de la editură. Actorul și-a cerut scuze apoi pentru gestul său

Pe fondul acestui scandal a reacționat editura care i-a publicat cărțile lui Burcea. Mai apoi a apărut și reacția actorului, care și-a cerut scuze pe Instagram.

„Doresc să îmi cer scuze în mod public pentru cele spuse în live-ul de ieri, de pe pagina mea de Instagram. Live-ul a avut ca subiect de discuție violența domestică. În urma unui val de comentarii jignitoare la adresa mea, am avut o reacție de care îmi este foarte rușine. Am greșit în felul în care m-am exprimat, am greșit în felul în care am reacționat, dar cea mai mare greșeală este că am spus niște lucruri la furie cu care nu rezonez și care nu îmi fac deloc cinste nici și niciunei femei.

Nu consider că femeile merită să fie agresate fizic sau verbal de partenerii lor, indiferent de situație. Înțeleg de ce este complet greșit ceea ce am spus și înțeleg că cele spuse de mine la furie nu au făcut altceva decât să contribuie la o gândire toxică și bolnavă. Îmi pare foarte rău și nu pot face altceva decât să îmi cer iertare și să mă educ mai mult pe acest subiect. Îmi asum valul de reacții negative. Ceea ce am spus este impardonabil și este normal ca oamenii să mă tragă la răspundere.

Îmi asum responsabilitatea, îmi cer scuze încă o dată și îmi pare rău. Înțeleg durerea femeilor care trec prin violență domestică zi de zi și care își protejează agresorii. Vreau să ajut, în niciun caz nu îmi doresc să fiu parte din problemă. Asta mi-am dorit dintotdeauna, să ajut, dar intenția nu justifică în niciun fel cuvintele pe care le-am folosit.

Voi continua să lupt împotriva violenței domestice, iar cu siguranță greșeala pe care am făcut-o m-a determinat să înțeleg mai bine gravitatea acestui subiect”, este mesajul transmis de George Burcea.