Trapperul cunoscut pentru scandalul de la festivalul Untold și pentru problemele sale cu legea, a fost din nou protagonistul unor momente neașteptate. Gheboasă a mers la poliție pentru a depune o plângere penală, acuzând că i s-a furat mașina. El a susținut că autoturismul dispăruse din parcarea blocului unde locuiește și că, pe lângă vehicul, i-ar fi fost sustrasă și o sumă de bani.

„Vreau să îmi declar mașina furată. Mi-a furat cineva mașina acum de la subsolul blocului. Ni s-a zis să declarăm cât de repede. Nu numai mașina, mi-a furat și bani din casă”, le spune trapperul polițiștilor.



Unde au găsit autoritățile mașina lui Gheboasă

După depunerea plângerii, polițiștii au demarat imediat o anchetă pentru a găsi mașina dispărută. Au fost verificate camerele de supraveghere și posibilele trasee pe care ar fi putut fi transportat autoturismul. Totuși, investigația a avut o turnură neașteptată.

La doar zece minute de la începerea căutărilor, agenții au descoperit că mașina lui nu fusese furată. Autoturismul era parcat, intact, în fața celui mai apropiat magazin Lidl de locuința artistului. Gheboasă pur și simplu uitase unde și-a lăsat mașina, potrivit unor surse din poliție citated de Cancan.

De ce a fost sancționat Gheboasă după ce a apelat la ajutorul autorităților pentru a-și găsi mașina

După constatarea situației, oamenii legii au considerat că incidentul nu poate rămâne fără urmări. Trapperul urmează să fie sancționat contravențional pentru apelare abuzivă a autorităților. Deși fapta nu este gravă, cazul a devenit viral din cauza caracterului comic al situației.

Potrivit surselor citate, Gheboasă a fost vizibil stânjenit atunci când și-a regăsit autoturismul. Episodul, deși aparent minor, readuce în atenție comportamentele excentrice ale artistului, care a mai avut în trecut probleme similare.

În urmă cu aproximativ un an, artistul a fost sancționat cu o amendă penală de 4.800 de lei după ce a fost prins având asupra sa droguri de risc pentru consum propriu.

De asemenea, trapperul a fost implicat într-un dosar mai amplu al , vizând o grupare suspectată de trafic de droguri către minori. Totul a venit după episodul de la Untold, când Gheboasă a stârnit reacții puternice prin versurile sale considerate vulgare.