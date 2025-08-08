Supermodelul Heidi Klum în vârstă de 52 de ani, a oferit un interviu sincer și exploziv pentru revista , vorbind deschis despre viața personală, relația cu soțul ei Tom Kaulitz și întoarcerea la emisiunea care a consacrat-o, Project Runway.

Cuprins:

Despre ce a vorbit Heidi Klum

De cât timp este împreună cu celebrul Tom Kaulitz

Cum este rolul de mamă pentru aceasta

Despre ce a vorbit Heidi Klum

Heidi Klum nu este genul de persoană care să se ascundă, iar într-un interviu acordat pentru People, supermodelul german și vedeta de a vorbit despre viața ei personală din spatele reflectoarelor, despre maternitate și căsnicia pe care o are cum

„Am fost mereu încrezătoare, nu m-am ascuns niciodată prin colțuri. Nu am nicio problemă să umblu în lenjerie intimă”, a declarat aceasta pentru sursa citată.

De cât timp este împreună cu celebrul Tom Kaulitz

Căsătorită anterior cu stilistul Ric Pipino și cu artistul Seal, cu care are trei copii, Klum l-a întâlnit pe Tom Kaulitz, chitaristul trupei Tokio Hotel, în 2018. Deși la început a fost tentată să rămână acasă în seara în care l-a cunoscut, o decizie pe loc a schimbat totul: „Am avut un moment de tip sliding doors. Aproape că nu m-am dus, dar m-am împins singură pe ușă.”, a mai declarat aceasta.

Relația cu Kaulitz i-a oferit o „pagină albă”, așa cum o descrie ea. „Mi-a spus: ‘Te rog, nu mă cataloga ci experiențele din trecut pe mine. Dă-mi o șansă corectă.’”

Cei doi s-au logodit în decembrie 2018 și s-au căsătorit două luni mai târziu.

Cum este rolul de mamă pentru aceasta

Heidi este mama a patru copii și afirmă că le-a oferit o relație sănătoasă cu propriul corp. Nu o deranjează să facă plajă topless în grădină, iar faptul că a participat într-o campanie de lenjerie alături de fiica sa Leni, în 2023, a fost, pentru ea, o dovadă de mândrie ca mamă, nu un act de indecență: „Sunt mândră de fiica mea. Pentru noi e normal.”