Ilona Brezoianu a născut! Actrița și soțul ei, Andrei, sunt părinții unui băiețel

Ilona Brezoianu a născut! Actrița și soțul ei, Andrei, sunt părinții unui băiețel

B1.ro
18 nov. 2025, 21:28
Ilona Brezoianu a născut! Actrița și soțul ei, Andrei, sunt părinții unui băiețel
Sursa: Facebook/ Ilona Brezoianu
Cuprins
  1. Când născut Ilona Brezoianu
  2. Cine îi va ajuta pe Ilona și Andrei în creșterea băiețelului lor

Ilona Brezoianu a născut. Actrița și soțul ei, Andrei, au devenit oficial părinții unui băiețel perfect sănătos.

Când născut Ilona Brezoianu

La un an de la nunta lor, Ilona Brezoianu și Andrei au devenit părinți. Actrița a născut marți dimineață, prin cezariană. După nouă luni intense, cei doi tineri au putut, în sfârșit, să își țină minunea în brațe.

Ilona a aflat cu multă bucurie că este însărcinată. Deși s-a bucurat de fiecare zi sarcină, actrița a refuzta să își pună pe pauză proiectele profesionale. Cu toate simptomele specifice și-au făcut simțită prezența, iar mobilitatea și respirația i-au fost înregunate, artista a ales să lucreze până în ultimul moment.

Așa cum și-a obișnuit fanii, Ilona a împărtășit cu ei experiențe plăcute și mai puțin plăcute din timpul celor nouă luni de sarcină. Actrița s-a confruntat cu arsuri cât timp a fost gravidă, apelând deseori la consumul de lapte pentru a ameliora simptomele.

Cine îi va ajuta pe Ilona și Andrei în creșterea băiețelului lor

Așa cum era de așteptat, Andrei i-a fost alături Ilonei pe tot parcursul sarcinii. Iar acum, când băiețelul lor s-a născut, și bunicii le vor sări în ajutor tinerilor părinți. Ba mai mult, actrița a mărturisit că le-a cumpărat un apartament în București părinților, pentru a putea fi mai aproape în perioada care urmează. Artista și soțul ei se bucură de sprijinul necondiționat al familiei.

Ilona Brezoianu și Andrei au spus marele „DA” în luna iulie a anului trecut. Evenimentul a avut loc în prezența familiei și a celor mai apropiați prieteni.

Povestea de dragoste dintre Ilona și Andrei a început în 2023, dar a fost ținută departe de ochii curioși ai publicului. Însă, când lucrurile au devenit serioase, actrița a considerat potrivit să-și facă publică relația cu bărbatul care avea să-i devină soț un an mai târziu.

