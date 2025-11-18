Ilona Brezoianu a născut. Actrița și soțul ei, Andrei, au devenit oficial părinții unui băiețel perfect sănătos.

Când născut Ilona Brezoianu

La un an de la nunta lor, și Andrei au devenit părinți. a născut marți dimineață, prin cezariană. După nouă luni intense, cei doi tineri au putut, în sfârșit, să își țină minunea în brațe.

Ilona a aflat cu multă bucurie că este însărcinată. Deși s-a bucurat de fiecare zi sarcină, actrița a refuzta să își pună pe pauză proiectele profesionale. Cu toate simptomele specifice și-au făcut simțită prezența, iar mobilitatea și respirația i-au fost înregunate, artista a ales să lucreze până în ultimul moment.

Așa cum și-a obișnuit fanii, Ilona a împărtășit cu ei experiențe plăcute și mai puțin plăcute din timpul celor nouă luni de sarcină. Actrița s-a confruntat cu arsuri cât timp a fost gravidă, apelând deseori la consumul de lapte pentru a ameliora simptomele.

Cine îi va ajuta pe Ilona și Andrei în creșterea băiețelului lor

Așa cum era de așteptat, Andrei i-a fost alături Ilonei pe tot parcursul sarcinii. Iar acum, când băiețelul lor s-a născut, și bunicii le vor sări în ajutor tinerilor părinți. Ba mai mult, actrița a mărturisit că le-a cumpărat un apartament în București părinților, pentru a putea fi mai aproape în perioada care urmează. Artista și soțul ei se bucură de sprijinul necondiționat al familiei.

Ilona Brezoianu și Andrei au spus marele „DA” în luna iulie a anului trecut. Evenimentul a avut loc în prezența familiei și a celor mai apropiați prieteni.

Povestea de dragoste dintre Ilona și Andrei a început în 2023, dar a fost ținută departe de ochii curioși ai publicului. Însă, când lucrurile au devenit serioase, actrița a considerat potrivit să-și facă publică relația cu bărbatul care avea să-i devină soț un an mai târziu.