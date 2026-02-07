B1 Inregistrari!
Acasa » Monden » „Poți să-mi împrumuți 1.800 RON?”. Jojo, avertisment în online după ce hackerii i-au spart telefonul (FOTO)

„Poți să-mi împrumuți 1.800 RON?”. Jojo, avertisment în online după ce hackerii i-au spart telefonul (FOTO)

Traian Avarvarei
07 feb. 2026, 20:20
„Poți să-mi împrumuți 1.800 RON?”. Jojo, avertisment în online după ce hackerii i-au spart telefonul (FOTO)
Sursa foto: Cătălina Grama Jojo / Instagram

Cătălina Grama (Jojo) a tras un semnal de alarmă în mediul online, avertizându-și cunoscuții că i-a fost spart telefonul.

Jojo: Mi-a fost hack-uit telefonul

Actrița a anunțat pe Instagram că telefon i-a fost spart de hackeri și sunt trimise mesaje false de pe numărul ei.

„Dragilor, mi-a fost hack-uit telefonul. Daca primiți un mesaj în care vi se cere să-mi trimiteți bani, vă rog nu răspundeți. Mulțumesc. Îmi pare rău pentru situația creată!”, a scris Jojo, în online.

Hackerii trimit mesaje prietenilor ei, de pe numărul ei: „Bună! Poți să-mi împrumuți 1800 RON? Îți dau înapoi diseară”.

Prin urmare, Cătălina Grama i-a avertizat pe apropiați să fie vigilenți și să nu se lase păcăliți.

Sursa foto: Captură – Cătălina Grama Jojo / Instagram
