Cătălina Grama (Jojo) a tras un semnal de alarmă în mediul online, avertizându-și cunoscuții că i-a fost spart telefonul.

Jojo: Mi-a fost hack-uit telefonul

Actrița a anunțat pe că telefon i-a fost spart de hackeri și sunt trimise mesaje false de pe numărul ei.

„Dragilor, mi-a fost . Daca primiți un mesaj în care vi se cere să-mi trimiteți bani, vă rog nu răspundeți. Mulțumesc. Îmi pare rău pentru situația creată!”, a scris Jojo, în online.

Hackerii trimit mesaje prietenilor ei, de pe numărul ei: „Bună! Poți să-mi împrumuți 1800 RON? Îți dau înapoi diseară”.

Prin urmare, Cătălina Grama i-a avertizat pe apropiați să fie vigilenți și să nu se lase păcăliți.