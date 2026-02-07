B1 Inregistrari!
Acasa » Economic » Zăcăminte de minerale rare, descoperite în Munții Apuseni. Ce spune ministra Mediului (VIDEO)

Zăcăminte de minerale rare, descoperite în Munții Apuseni. Ce spune ministra Mediului (VIDEO)

Traian Avarvarei
07 feb. 2026, 23:22
Zăcăminte de minerale rare, descoperite în Munții Apuseni. Ce spune ministra Mediului (VIDEO)
Diana Buzoianu (USR), ministrul Mediului. Sursa foto: Diana Buzoianu / Facebook
Cuprins
  1. Ce a spus Buzoianu despre extracția mineralelor rare
  2. Minerale rare găsite în Munții Apuseni

O firmă canadiană a descoperit în Munții Apuseni zăcăminte de minerale rare, într-un perimetru situat în județele Bihor și Arad. Diana Buzoianu (USR), ministra Mediului, spune că extragerea „va fi coordonată de Ministerul Economiei”, iar instituția pe care ea o conduce va veghea dacă prevederile ce țin de mediu sunt respectate.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiuni „Special B1”, moderată de Nadia Curlin pe B1 TV.

Ce a spus Buzoianu despre extracția mineralelor rare

„Noi va trebui să ne asigurăm că prevederile la nivel de mediu sunt respectate. Știm deja că la nivel european au fost deja alocate resurse financiare pentru a fi extrase aceste minerale. Avem deja regulamente europene care vorbesc despre halde, de exemplu, care ar putea să fie ecologizate prin folosirea acestor metode de a extrage, de fapt, metalele rare. Avem situații în România în care putem să ecologizăm astfel de iazuri cu aceste metode”, a explicat Diana Buzoianu, punctând apoi că regulile europene au fost îmbunătățite pentru a nu mai fi atât de multă birocrație.

Ministra a precizat apoi că aceste minerale sunt „critice” pentru securitatea și economia României: „Putem să creăm aici, în România, o piață de desfacere pe zona aceasta”.

Minerale rare găsite în Munții Apuseni

Compania canadiană Leading Edge Materials, specializată în explorarea resurselor strategice pentru industria europeană, a identificat în Munții Apuseni zăcăminte importante de minerale rare pe un perimetru de 25 de kilometri pătrați la limita județelor Bihor și Arad. Analizele preliminare arată prezența unor minerale precum uraniu, cobalt, nichel, aur, plumb, zinc și cupru.

