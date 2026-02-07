Ilona Brezoianu își duce băiețelul la kinetoterapie. Ce afecțiune are

Actrița Ilona Brezoianu a susținut că își duce băiețelul la ședințe de kinetoterapie și a dezvăluit și de ce.

Ce afecțiune are copilul Ilonei Brezoianu

Actrița în noiembrie anul trecut un băiețel, primul ei copil. Recent, ea a susținut pe Instagram că își duce copilul la ședințe de kinetoterapie deoarece are o afecțiune des întâlnită la nou-născuți.

„S-a născut cu torticolis și puțin tălpile în interior, cum a stat în burtă, dar și pentru mușchiuleți și să vedem cum se dezvoltă”, a afirmat Ilona Brezoianu, pe Instagram.

Ilona și Andrei sunt împreună din 2023. În iulie 2024 s-au căsătorit, iar în noiembrie anul trecut au devenit părinți.

Brezoianu a susținut că, spre deosebire de alte mămici, nu s-a confruntat cu : „Doar baby blues în primele săptămâni, de la hormoni, în rest sunt OK”.