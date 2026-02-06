B1 Inregistrari!
Cunoscut actor acuzat de abuzuri sexuale asupra unor minori. El va apărea în fața unui juriu

Adrian Teampău
06 feb. 2026, 22:19
Timothy Busfield Sursa foto: Hepta / Zuma Press / Efren Landaos
Cuprins
  1. Timothy Busfield pus sub acuzare
  2. Actorul va fi judecat pentru abuzuri

Timothy Busfield, cunoscut actor și regizor american este acuzat de abuzuri sexuale comise aupra unor copii. El a devenit cunoscut datorită rolului pe care l-a făcut în serialul „The West Wing”.

Timothy Busfield pus sub acuzare

Actorul american a fost pus sub acuzare de un juriu din New Mexico, conform unui anunţ făcut biroul procurorului din Albuquerque, transmite Reuters. Timothy Busfield s-a predat autorităţilor la 13 ianuarie, după ce procurorul districtual al comitatului Bernalillo, Sam Bregman, a depus o plângere penală împotriva sa.

Autoritățile judiciare l-au acuzat de abuz asupra unor băieţi gemeni, de care ar fi profitat pe parcursul a doi ani. Acest lucru s-a întâmplat în timpul producției seriei Fox „The Cleaning Lady”. La vremea aceea, băieții aveau șapte sau opt ani.

Inițial, într-o înregistrare video realizată înainte să se predea, actorul, în vârstă de 68 de ani, a respins acuzațiile formulate împotriva sa. El le-a catalogat drept minciuni și a dat asigurări că va fi exonerat. Plasat în închisoare, a fost eliberat, o săptămână mai târziu, la ordinul unui judecător. Magistratul a hotărât că nu există suficiente dovezi pentru arestarea preventivă.

Busfield nu a putut fi contactat imediat pentru comentarii, iar avocatul său, Christopher Dodd, a refuzat să răspundă la întrebări.

Actorul va fi judecat pentru abuzuri

Un mare juriu a votat, joi, ca Timothy Busfield să fie pus sub acuzare, ceea ce va permite procurorilor să continue procesul împotriva acestuia. Actorul este vizate de patru capete de acuzare legate de susţinerea de contacte sexuale cu copii. Plângerea penală iniţială a procurorului districtual susţinea că Busfield i-a abuzat pe gemeni în timp ce filma pentru „The Cleaning Lady”.

Actorul a fost producător executiv al serialului şi, de asemenea, regizorul unor episoade. El a devenit faimos pentru rolurile sale de televiziune în prime-time ca reporter la Casa Albă în drama politică NBC „The West Wing”, difuzată între 1999 şi 2006. El este cunoscut și ca director de agenţie de publicitate în serialul ABC din anii 1980 „Thirtysomething”.

Timothy Busfield  este căsătorit cu Melissa Gilbert, actriţă şi fostă preşedintă a Sindicatului actorilor (Screen Actors Guild).

