Buzoianu, replică pentru PSD: Populari politic putem fi toți, promițând vouchere. Guvernul Bolojan n-a luat decizii dure de plăcere, ci pentru a îndrepta vechi măsuri iresponsabile. România era în groapă (VIDEO)

Traian Avarvarei
07 feb. 2026, 20:56
Diana Buzoianu (USR), ministra Mediului. Sursa foto: Captură video - B1 TV
Cuprins
  1. Cum explică Buzoianu creșterile de taxe
  2. Buzoianu: Populari politic putem fi toți

Fostul ministrul PSD Mihai Fifor a declarat că România e în risc de recesiune, din cauza măsurilor pe care le-a luat Guvernul condus de liberalul Ilie Bolojan. Iar fostul ministru PSD Marius Budăi a avertizat că România trebuie „să se pregătească de impact”. În replică, Diana Buzoianu (USR), ministra Mediului, a afirmat că Guvernul n-a luat măsuri dure de plăcere, ci „pentru că aceasta e situația obiectivă în care am fost puși de politica economică din ultimii 3 – 4 ani”. Buzoianu a insistat că n-am fi ajuns în această situație dacă guvernările anterioare nu aruncau cu pomeni electorale fără să existe banii.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiuni „Special B1”, moderată de Nadia Curlin pe B1 TV.

Cum explică Buzoianu creșterile de taxe

„Impactul a avut loc acum vreo 2 ani, impact între promisiunile făcute, foarte umflate, și un buget făcut total mincinos, ce aveam în vistierie și ce putea să suporte România ca cheltuieli.

Măsurile care au fost luate, foarte dificil și foarte puțin populare, au fost luate de un guvern condus de dl Bolojan, care și-a asumat o responsabilitate uriașă de a îndrepta niște măsuri luate înainte total iresponsabil.

Noi avem o datorie să scoatem România din groapă, că era în groapă.

Anul acesta cred că e o nevoie uriașă să treacă și reformele, că anul treuct a trebuit să creștem niște taxe. Românii au înțeles asta și le mulțumim absolut tuturor românilor care au înțeles că trebuiau să fie luate acele decizii.

Acum a venit momentul să fie tăiate cheltuielile de la buget, că românii nu pot să suporte mai departe creșterile de taxe, ci să scădem de unde au crescut niște cheltuieli absolut aberant. Asta va ajuta economia, spun eu”, a declarat Diana Buzoianu.

Buzoianu: Populari politic putem fi toți

Aceasta a mai afirmat că USR mereu a susținut reformele și deciziile dure care pot deranja status-quo-ul.

„Cred că toți putem să devenim populari politic, zicând că vrem să dăm vouchere, ajutoare sociale. Și unele chiar sunt necesare, doar că acum România a ajuns la limita cheltuielilor pe care le poate avea și, oricum, mai trebuie să scădem cheltuielile anul acesta. Nu pentru că așa vrea Guvernul, ci pentru că aceasta e situația obiectivă în care am fost puși de politica economică din ultimii 3 – 4 ani”, a continuat ministra.

Diana Buzoianu a mai afirmat că susține „pachetul de solidaritate” al PSD, dar doar în măsura în care chiar există bani.

