Anca Dinicu, actrița care a făcut celebru personaj Gina Felea, a dezvăluit recent un detaliu neașteptat despre relația sa cu femeia care a inspirat-o. Deși au trecut mai bine de nouă ani de când a intrat prima dată în pielea „afaceristei din Torino”, Anca mărturisește că nu a primit niciodată un semn de la adevărata Gina.

Ce regretă actrița Anca Dinicu

Potrivit , lipsa de feedback din partea persoanei pe care o interpretează o pune pe gânduri pe . Aceasta care bănuiește că interpretarea sa s-ar putea să nu fie pe placul originalului.

„Nu mi-a scris niciodată. Nu cred că mă place neapărat. Nu știu care este ideea. Ar fi putut să-mi zică ceva totuși. Să-mi dea niște sfaturi, exact. Să mă apropii mai tare de personaj”,

a povestit Anca Dinicu

În serial, Gina a devenit soția lui Malone și mamă, deși în realitate femeia se ocupa cu recrutarea tinerelor pentru cluburi de noapte. Actrița recunoaște că s-a bucurat de experiența de mamă din serial, dar admite că filmările cu copii au fost o provocare uriașă, care necesita multă răbdare și un program extrem de flexibil.

Cum a fost să reinterpreteze celebrul personaj

Fanii au avut parte de o surpriză odată cu noul film „Băieți de oraș”, unde Anca a reintrat în pielea celebrului personaj. Actrița a declarat că i-a fost dor de tot ce înseamnă acest univers:

„Îmi era foarte dor de personaj. De 7 ani îmi era dor mai exact. A fost o bucurie mare să ne vedem. Am îndrăgit acest personaj din prima. Mi-a plăcut tot. Mi-a plăcut și cum eram îmbrăcată, ce trebuia să zic, ce ochi peste cap să-mi dau. Tot”, a mai spus aceasta.

Chiar dacă feedback-ul de la adevărata Gina Felea întârzie să apară, actrița continuă să se bucure de popularitatea imensă pe care acest rol i-a adus-o.