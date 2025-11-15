B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Ioana Ginghină, replică pentru cei care i-au criticat dansul lasciv: „Eu, care am pozat în Playboy și sunt actriță, mă întrebați cum mă expun?” (VIDEO)

Ioana Ginghină, replică pentru cei care i-au criticat dansul lasciv: „Eu, care am pozat în Playboy și sunt actriță, mă întrebați cum mă expun?” (VIDEO)

Traian Avarvarei
15 nov. 2025, 17:08
Ioana Ginghină, replică pentru cei care i-au criticat dansul lasciv: „Eu, care am pozat în Playboy și sunt actriță, mă întrebați cum mă expun?” (VIDEO)
Ioana Ginghină a dansat pe tocuri. Sursa foto: Captură video - Ioana Ginghină / Facebook
Cuprins
  1. Cum le-a răspuns Ioana Ginghină haterilor
  2. Ce a spus Ioana Ginghină despre fiica ei
  3. Ce motiv de bucurie are Ioana Ginghină

Ioana Ginghină a devenit ținta haterilor după ce a postat un clip cu ea dansând lasciv. Actrița, ajunsă la 48 de ani, s-a apucat de dans contemporan și se pricepe de minune. Totuși, a primit numeroase comentarii răutăcioase de la oameni care nu-i înțeleg pasiunea. Ioana s-a arătat neplăcut surprinsă de aceste reacții.

Cum le-a răspuns Ioana Ginghină haterilor

„Eu fac dans contemporan, iar unul dintre ele e pe tocuri și așa. Într-adevăr, pe Facebook și TikTok am primit hate, nu și pe Instagram. Pe Instagram mi-am creat așa o comunitate foarte curată și îmi place ce se întâmplă acolo, dar în părțile celelalte n-am reușit. Știi că ai opțiunea de a nu permite oamenilor să comenteze, dar nu am activat-o, nu mi se pare ok.

Mi se pare corect că, dacă ești asumat, să accepți ce spune lumea. Am rămas surprinsă că a fost cu hate, deși dansul, poți să spui, era lasciv, dar nu era mai lasciv decât un videoclip. Să nu uităm că eu sunt o femeie de 48 de ani. Nu era ceva mai vulgar decât ce vedem peste tot”, a reacționat Ioana Ginghină.

Ce a spus Ioana Ginghină despre fiica ei

Actrița nu înțelege de ce oamenii sunt atât de uimiți de felul în care s-a filmat, de vreme ce, în trecut, ea a pozat și în Playboy.

„M-a mai surprins și că lumea îmi zicea „Cum te expui?”, dar am fost mirată. Eu, care am pozat în Playboy și sunt actriță, mă întrebați cum mă expun? Adică dacă tu n-ai învățat până acum cum mă expun, iartă-mă, dar de ce mă urmărești? Asta mi se pare incredibil. Vezi o persoană care a pozat în Playboy și o întrebi cum te expui sau ce o să zică fata asta? Fata mea are aproape 18 ani, e și ea asumată, că na, a avut-o pe maică-sa în casă ca exemplu, și vreau să spun că m-am expus toată viața. Nu mi se pare așa o chestie wow că mă expun”, a mai zis Ioana Ginghină, pentru Spynews.ro.

Ce motiv de bucurie are Ioana Ginghină

Totuși, vedeta e încântată că, postând clipurile cu ea dansând, a convins și alte femei să se apuce de dans.

„Ce a fost frumos însă, și mă bucur foarte tare, e că coregrafa și profesoara noastră de dans a mai făcut o clasă. Deci au fost, în spate, femei care au zis: „Vreau și eu să fiu ca Ioana!” și mi s-a părut foarte mișto. Le-am dat încredere”, a mai susținut Ioana Ginghină, pentru sursa citată.

Tags:
Citește și...
Radu Vâlcan, despre un al patrulea copil: „Știi că atunci când ai trei, te gândești: dar de ce nu cinci?”
Monden
Radu Vâlcan, despre un al patrulea copil: „Știi că atunci când ai trei, te gândești: dar de ce nu cinci?”
Horia Moculescu, a doua zi de priveghi. Ce s-a întâmplat la căpătâiul acestuia
Monden
Horia Moculescu, a doua zi de priveghi. Ce s-a întâmplat la căpătâiul acestuia
Sandra Mutu, dezvăluiri neștiute! Ce spune despre viața cu Adrian: „Ne înțelegem unul pe celălalt chiar și fără cuvinte”
Monden
Sandra Mutu, dezvăluiri neștiute! Ce spune despre viața cu Adrian: „Ne înțelegem unul pe celălalt chiar și fără cuvinte”
Paula Chirilă, despre primul său rol într-o comedie SF: „O femeie cu gura mare, dar cu inima și mai mare”. Iată despre ce este vorba
Monden
Paula Chirilă, despre primul său rol într-o comedie SF: „O femeie cu gura mare, dar cu inima și mai mare”. Iată despre ce este vorba
Cristina Cioran, probleme la nașterea fetiței: „Am născut prematur și de urgență”/ „Am crezut că o pierd”
Monden
Cristina Cioran, probleme la nașterea fetiței: „Am născut prematur și de urgență”/ „Am crezut că o pierd”
O influenceriță a refuzat participarea la „Survivor”: „Limitele mele sunt pe lângă București”/„Poate sunt eu sclifosită!”
Monden
O influenceriță a refuzat participarea la „Survivor”: „Limitele mele sunt pe lângă București”/„Poate sunt eu sclifosită!”
Babs, detalii neștiute despre jaful din casa lui Dorian Popa: „Au intrat peste mine trei bărbați, în timp ce eram la duș”
Monden
Babs, detalii neștiute despre jaful din casa lui Dorian Popa: „Au intrat peste mine trei bărbați, în timp ce eram la duș”
Irina Fodor: „Când am filmări, renunț la această dependență, dar dacă am trei zile libere…”. La ce nu poate rezista prezentatoarea TV
Monden
Irina Fodor: „Când am filmări, renunț la această dependență, dar dacă am trei zile libere…”. La ce nu poate rezista prezentatoarea TV
Bianca Drăgușanu: „Mi se pare că sunt foarte urâtă”/ „Vreau să micșorez tot ce am făcut mare la un moment dat”
Monden
Bianca Drăgușanu: „Mi se pare că sunt foarte urâtă”/ „Vreau să micșorez tot ce am făcut mare la un moment dat”
Mădălina Ghenea, despre fiica ei: „E un copil foarte cuminte, un copil concentrat pe școală”. Cine stă cu copilul când mama este plecată
Monden
Mădălina Ghenea, despre fiica ei: „E un copil foarte cuminte, un copil concentrat pe școală”. Cine stă cu copilul când mama este plecată
Ultima oră
17:42 - Cătălin Drulă, atac voalat la Anca Alexandrescu: I-a consiliat pe toți borfașii care au furat Bucureștiul. Azi e candidata extremiștilor (FOTO)
16:29 - Sondaj CURS: Băluță conduce cu 27%, urmat de Ciucu și Drulă, la egalitate. Câte procente are Anca Alexandrescu
15:53 - Radu Vâlcan, despre un al patrulea copil: „Știi că atunci când ai trei, te gândești: dar de ce nu cinci?”
15:23 - Nicușor Dan, mesaj la înscăunarea noului Arhiepiscop Major: „Preafericirea Sa Claudiu-Lucian Pop e chemat să ducă mai departe un testament al credinței și al iubirii”
14:57 - Horia Moculescu, a doua zi de priveghi. Ce s-a întâmplat la căpătâiul acestuia
Catalin Drula
14:24 - Un muncitor român a fost găsit mort într-un siloz de cereale din Austria. Ce s-a întâmplat cu colegul său
13:50 - Ucraina anunță că a lovit celebra cale ferată Trans-Siberiană
13:11 - Daniel Băluță și-a depus candidatura la Primăria Capitalei
12:39 - Aproape 4 milioane de țigarete de contrabandă, descoperite la Calafat. Unde se aflau acestea
12:04 - Explozie urmată de un incendiu, în Argentina: peste 20 de persoane au fost rănite. Iată ce s-a întâmplat