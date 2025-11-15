Ioana Ginghină a devenit ținta haterilor după ce a postat un clip cu ea dansând lasciv. Actrița, ajunsă la 48 de ani, s-a apucat de dans contemporan și se pricepe de minune. Totuși, a primit numeroase comentarii răutăcioase de la oameni care nu-i înțeleg pasiunea. Ioana s-a arătat neplăcut surprinsă de .

Cum le-a răspuns Ioana Ginghină haterilor

„Eu fac dans contemporan, iar unul dintre ele e pe tocuri și așa. Într-adevăr, pe Facebook și TikTok , nu și pe Instagram. Pe Instagram mi-am creat așa o comunitate foarte curată și îmi place ce se întâmplă acolo, dar în părțile celelalte n-am reușit. Știi că ai opțiunea de a nu permite oamenilor să comenteze, dar nu am activat-o, nu mi se pare ok.

Mi se pare corect că, dacă ești asumat, să accepți ce spune lumea. Am rămas surprinsă că a fost cu hate, deși dansul, poți să spui, era lasciv, dar nu era mai lasciv decât un videoclip. Să nu uităm că eu sunt o femeie de 48 de ani. Nu era ceva mai vulgar decât ce vedem peste tot”, a reacționat Ioana Ginghină.

Ce a spus Ioana Ginghină despre fiica ei

Actrița nu înțelege de ce oamenii sunt atât de uimiți de felul în care s-a filmat, de vreme ce, în trecut, ea a pozat și în Playboy.

„M-a mai surprins și că lumea îmi zicea „Cum te expui?”, dar am fost mirată. Eu, care am pozat în Playboy și sunt actriță, mă întrebați cum mă expun? Adică dacă tu n-ai învățat până acum cum mă expun, iartă-mă, dar de ce mă urmărești? Asta mi se pare incredibil. Vezi o persoană care a pozat în Playboy și o întrebi cum te expui sau ce o să zică fata asta? Fata mea are aproape 18 ani, e și ea asumată, că na, a avut-o pe maică-sa în casă ca exemplu, și vreau să spun că m-am expus toată viața. Nu mi se pare așa o chestie wow că mă expun”, a mai zis Ioana Ginghină, pentru .

Ce motiv de bucurie are Ioana Ginghină

Totuși, vedeta e încântată că, postând clipurile cu ea dansând, a convins și alte femei să se apuce de dans.

„Ce a fost frumos însă, și mă bucur foarte tare, e că coregrafa și profesoara noastră de dans a mai făcut o clasă. Deci au fost, în spate, femei care au zis: „Vreau și eu să fiu ca Ioana!” și mi s-a părut foarte mișto. Le-am dat încredere”, a mai susținut Ioana Ginghină, pentru sursa citată.