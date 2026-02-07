Opt români au fost condamnați la închisoare de justiția belgiană și la plata a jumătate de milion de euro, după ce au furat peste 170 de porumbei de curse, evaluați la aproape două milioane de euro. Păsările au fost recuperate și restituite proprietarilor. Aceștia din urmă s-au constituit parte civilă într-un dosar mai cer daune de însumează 1,8 milioane de euro.

Români condamnați pentru furtul a peste 170 de porumbei de curse

Românii căutau câștigătorii competițiilor internaționale pe internet, apoi mergeau la adresele lor în recunoaștere. Aceștia ar fi folosit chiar și drone pentru a-și pregăti spargerile.

Porumbeii au fost sustrași în toamna anului 2024, în cadrul a circa douăzeci de furturi, scrie , citată de

Păsările au fost recuperate anul trecut, în timpul unor percheziții făcute în casele șefilor rețelei, din Belgia și România.

Unul dintre suspecți, el însuși crescător de porumbei, avea circa 100 de păsări furate. La părinții lui din România au mai fost găsite încă 71. El a comis furturile împreună cu alți șapte români, cu vârste între 25 și 71 de ani. Unul dintre români e judecat și pentru furtul a 76 de telefoane dintr-un magazin din Gent.

Proprietarii porumbeilor cer despăgubiri uriașe

Cinci crescători de porumbei s-au constituit parte civilă cer despăgubiri ce însumează 1,8 milioane de euro.

„Nu doar pentru păsările furate, ci și pentru puii de porumbel pe care aceștia i-ar fi putut produce”, a explicat avocatul.

De asemenea, ei cer despăgubiri pentru daunele provocate prin spargere, totalul ajungând astfel la aproape de 2 milioane de euro.