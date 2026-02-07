Apar noi informații în cazul celor doi bătrâni din Cernavodă care pe stradă, în plină zi. Bărbatul, care are 72 de ani, tocmai ce ridicase un împrumut de 13.000 de lei de la Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor. Hoții au luat toți banii, dar au fost prinși rapid și paguba a fost recuperată.

Ce a povestit bătrânul jefuit

Tâlharii i-au pândit pe vârstnici, le-au furat cele 13.000 de lei și au fugit imediat cu o mașină. Bătrâna a strigat după ajutor și a sunat la 112. Jaful a fost surprins de camerele de supraveghere din zonă.

Reporter: Îi cunoşteaţi pe cei care v-au atacat?

Viorel Nichita, victimă: „Vecinii mei”.

Reporter: Deci ştiau că veţi lua o sumă împrumut?

Viorel Nichita, victimă: „Cu o zi înainte mă făcuse la buzunar de două mii de lei”

Reporter: Aţi avut banii în mână când i-a smuls?

Viorel Nichita, victimă: Da, aici în buzunar. Ea ca să îmi salveze banii i-a luat, şi ăsta i-a dat un pumn în piept, i-a scăpat. Era normal.

Hoții au fost arestați, paguba – recuperată

Cu ajutorul imaginilor, polițiștii i-au identificat și prins repede pe suspecți – o femeie de 26 de ani şi de un bărbat de 41. Ambii au fost arestați pentru 30 de zile. Bărbatul care i-a ajutat să fugă cu mașina este acuzat de complicitate la tâlhărie calificată, informează . Cercetările continuă.

Banii au fost recuperați integral.

Locuitorii din Cernavodă sunt îngroziţi de cele întâmplate.

„Nu-i normal. Păi cum? După ce că eşti amărât mai te şi jefuieşte. Să se ducă la muncă că sunt tineri”, a spus un localnic indignat.