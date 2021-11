Ioana Filimon se retrage din lumina reflectoarelor. Miss România 2016 are alte surse de venit: „Din activitatea asta câștig suficient cât să mă întrețin”

Ioana Filimon a părăsit platoul emisiunii „Bravo, ai stil”. Fosta concurentă a făcut dezvăluiri despre showul de modă. Telespectatorii sunt uluiți de ceea ce au aflat despre viața ex-concurentei.

Ioana Filimon a luat o decizie radicală

Ioana Filimon a fost eliminată de la „Bravo, ai stil”. Se pare că acest lucru a afectat-o mai mult decât se aștepta. Vedeta a luat o decizie radicală.

Fosta concurentă a plecat din București și nu vrea să se mai întoarcă în capitală. Miss România 2016 se pregătește să se retragă din lumea mondenă. Ioana Filimon are alte surse de venit și numai vrea să apare în lumina reflectoarelor. Femeia vrea să-și refacă viață în Timișoara.

„Sunt în Timișoara și mă ocup de afacerea mea în continuare. Am o agenție de marketing și publicitate și am și panouri LED, în Timișora. Din activitatea asta câștig suficient cât să mă întrețin, mai ales că astea merg, toată lumea-și face publicitate. S-a ivit ocazia și am decis că e ceva ce mi-ar plăcea. La București nu mai vreau să mă întorc! Vreau să mă retrag din lumina reflectoarelor. Dau viața de Capitală pe Timișoara, gata! Nu știu dacă e vorba neapărat de vârstă, dar acum e mai bine pentru mine să-mi văd de treburile mele. Mi-am făcut damblaua cu Bucureștiul, am stat acolo, am tot făcut chestii, acum trebuie să mă ocup și de mine și de viitorul meu”, a precizat Ioana Filimon pentru cancan.

Motivul eliminării de la „Bravo, ai stil”

Ilinca Vandici a comentat plecarea Ioanei Filimon, susținând că aceasta a părăsit platoul emisiunii din cauza încălcării regulamentului. Vezi mai multe poze în galeria foto de AICI.

„Ioana Filimon lipsește. Vă spuneam că la începutul emisiunii că am de făcut un anunț extrem de important. Ei bine, a venit momentul să vă spun că din cauza încălcării regulamentului acestei competiții, cu părere de rău, începând din acest moment Ioana Filimon este descalificata și nu mai face parte din competiția noastră”, a conchis Ioana Filimon.