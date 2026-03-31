Ioana Ginghină i-a pus în vedere Cristinei Cioran că vrea să lămurească o curiozitate mai veche legată de fostul ei soț, Alexandru Papadopol.

Momentul în care Ioana Ginghină i-a pus o întrebare incomodă invitatei

Deși a trecut mult timp de când s-a separat de Alexandru Papadopol, Ioana Ginghină a demonstrat că nu se teme să pună întrebări dificile, chiar și în fața camerei. În timpul podcastului său, aceasta a profitat de prezența Cristinei Cioran pentru a afla adevărul despre perioada în care aceasta lucra intens cu Papadopol. Ioana a vrut să știe dacă între colega ei și fostul soț a existat vreodată mai mult decât o simplă relație de colegialitate.

„A fost vreodată ceva între tine și Papadopol? Am vrut de mult timp să te întreb. Deci, nici atunci când ați filmat, nu ați avut nimic? Așa, o pupătură, ceva…”, a întrebat .

Reacția Cristinei Cioran

Fosta prezentatoare a explicat că Alexandru Papadopol nu se potrivește deloc profilului de bărbat care o atrage și a oferit chiar un detaliu care închide definitiv subiectul: actorul a avut o relație cu o prietenă foarte apropiată de-ale ei. Astfel, orice tentativă de apropiere ar fi fost exclusă din start.

„Între mine și Papadopol? Mie îmi place alt gen de bărbat! A fost combinat cu o colegă de-ale mele de apartament. Eu cu Papadopol nu am avut nicio treabă. Era foarte mămos. Avea tot timpul nevoie să îl aranjezi”, a explicat Cristina Cioran, în cadrul podcastului Ioanei Ginghină.

Detalii neașteptate despre poveste de dragoste a Ioanei cu fostul soț

După ce clarificat orice speculație legată relația ei cu Papadopol, Cristina s-a revanșat și i-a pus și ea întrebări gazdei despre fostul soț. Aceasta și-a amintit de pasiunea debordantă dintre cei doi din perioada în care filmau pentru un serial de succes. Aceștia erau atât de absorbiți unul de celălalt încât nu mai țineau cont de prezența celorlalți colegi din echipă, scrie .

Dezvăluirea a scos la iveală o latură foarte intensă a relației lor de la început. Cristina menționat că momentele de intimitate dintre Ioana și actor aveau loc, inclusiv în mașina de transport a producției.

„Nu știu dacă știu oamenii de acasă. Ei s-au combinat la filmări. Întrețineau relații intime în microbuz. Era ceva rău. Așa ceva…”, a adăugat Cristina.