Actrița Ioana Ginghină a transmis un mesaj inspirațional pe Instagram, subliniind că frumusețea și încrederea în sine nu depind de ani, ci de felul în care ne alegem să ne raportăm la propria viață și la propria imagine.

Vârsta este doar un număr

Ioana Ginghină a publicat un clip video și un mesaj pe rețelele sociale care a atras atenția și aprecierile fanilor. În materialul video apar mai multe celebrități care au trecut de 50 de ani și continuă să impresioneze prin aparițiile lor: Salma Hayek, Jennifer Lopez și Heidi Klum, scrie Click.

Actrița a transmis ideea că vârsta nu ar trebui să fie un obstacol în felul în care o femeie se percepe sau își trăiește viața. „Ni s-a spus prea des că, după o anumită vârstă, lucrurile se termină. Că frumusețea se duce. Că nu mai e «ca la 20». Dar adevărul e altul. Cu anii nu pierzi, ci câștigi: mai multă siguranță, mai multă claritate, mai puțină teamă de ce spun ceilalți”, a explicat Ioana Ginghină.

Frumusețea nu stă într-o cifră

Mesajul actriței a fost clar: frumusețea nu depinde de cifrele din buletin, ci de modul în care fiecare are grijă de sine. „Frumusețea stă în felul în care ai grijă de tine, în respectul pe care ți-l porți, în liniștea cu care te uiți în oglindă”, a mai adăugat vedeta.

Clipul publicat evidențiază exemple internaționale de femei care continuă să fie admirate și să aibă succes după 50 de ani, demonstrând că eleganța, carisma și încrederea în sine nu sunt legate de vârstă. „Salma, J.Lo, Heidi, nu sunt doar femei care arată bine la 50+. Sunt femei care se aleg pe ele, zi de zi”, a mai spus actrița.

Mesaj apreciat de urmăritori

Postarea Ioanei Ginghină a stârnit numeroase reacții pozitive. Urmăritorii i-au lăsat comentarii de susținere și au remarcat tonul inspirațional al mesajului. Mulți au subliniat că este important să ne simțim frumoși la orice vârstă și să învățăm să avem grijă de noi în fiecare zi.

Prin această inițiativă, Ioana Ginghină transmite un mesaj de încurajare femeilor: succesul, eleganța și frumusețea nu au o limită de ani și pot fi cultivate constant, indiferent de vârstă. Vedeta subliniază că fiecare zi este o oportunitate de a ne alege pe noi înșine și de a ne simți bine în propria piele.