Acasa » Politică » Primește România banii din PNRR aferenți reformei pensiilor speciale? Ministrul Pîslaru: „Am un optimism rezervat” (VIDEO)

Traian Avarvarei
09 apr. 2026, 18:39
Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene. Sursa foto: Dragoș Pîslaru / Facebook
Cuprins
  1. De ce România încă nu are o decizie privind jalonul pe pensiile speciale
  2. România nu a îndeplinit jalonul din PNRR la timp

Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, a declarat că are un „optimism rezervat” cu privire la suma pe care România o va primi din PNRR pentru îndeplinirea jalonului legat de pensiile speciale ale magistraților.

De ce România încă nu are o decizie privind jalonul pe pensiile speciale

Întrebat joi, după ședința de Guvern, dacă jalonul privind pensiile speciale este considerat îndeplinit de către Comisia Europeană, ministrul a răspuns: „Am un optimism rezervat privind plata pe care Comisia va decide să o facă pe acest jalon”.

„Am agreat cu Comisia Europeană că se vor uita constructiv cu privire la argumentele pe care România le-a pus pe masă. (…)

Să explic un pic de ce nu avem încă verdictul pe cererea de plată 3. Motivul e că odată ce am depus și cererea de plată 4, Comisia ar dori ca decizia de aprobare în Consiliu să fie pe ambele. Atunci, practic, deşi pe cererea de plată 3 ei au o analiză preliminară pe care încă nu o fac publică, vor cumva să anunţe cum stă România şi pe cererea 3, şi pe cererea 4. (…)

Apoi, cererile pe plată 3 şi 4 le vom vedea aprobate, discutând de o sumă, am mai spus în spaţiu public, de circa 3 miliarde de euro, pe care România sperăm să o vadă cât mai curând venită spre ţară”, a mai explicat ministrul Dragoș Pîslaru.

România nu a îndeplinit jalonul din PNRR la timp

Amintim că reforma privind pensiile speciale ale magistraților trebuia să fie gata pe 30 noiembrie 2025. Însă președintele Nicușor Dan a promulgat legea abia pe 27 februarie 2026, deoarece Curtea Constituțională a avut nevoie de cinci termene pentru a decide dacă legea e constituțională sau nu.

De altfel, chiar de la momentul promulgării ministrul Pîslaru a declarat că urmează discuții grele cu reprezentanții Comisiei Europene să ne dea banii din PNRR aferenți chiar dacă am depășit termenul.

