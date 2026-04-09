Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, a declarat că are un „optimism rezervat” cu privire la suma pe care România o va primi din PNRR pentru îndeplinirea jalonului legat de pensiile speciale ale magistraților.

De ce România încă nu are o decizie privind jalonul pe pensiile speciale

Întrebat joi, după ședința de Guvern, dacă jalonul privind pensiile speciale este considerat îndeplinit de către Comisia Europeană, ministrul a răspuns: „Am un optimism rezervat privind pe care Comisia va decide să o facă pe acest jalon”.

„Am agreat cu Comisia Europeană că se vor uita constructiv cu privire la argumentele pe care România le-a pus pe masă. (…)

Să explic un pic de ce nu avem încă verdictul pe cererea de plată 3. Motivul e că odată ce am depus și cererea de plată 4, Comisia ar dori ca decizia de aprobare în Consiliu să fie pe ambele. Atunci, practic, deşi pe cererea de plată 3 ei au o analiză preliminară pe care încă nu o fac publică, vor cumva să anunţe cum stă România şi pe cererea 3, şi pe cererea 4. (…)

Apoi, cererile pe plată 3 şi 4 le vom vedea aprobate, discutând de o sumă, am mai spus în spaţiu public, de circa 3 miliarde de euro, pe care România sperăm să o vadă cât mai curând venită spre ţară”, a mai explicat ministrul Dragoș Pîslaru.

România nu a îndeplinit jalonul din PNRR la timp

Amintim că reforma privind pensiile speciale ale magistraților trebuia să fie gata pe 30 noiembrie 2025. Însă președintele Nicușor Dan a promulgat legea abia pe 27 februarie 2026, deoarece Curtea Constituțională a avut nevoie de cinci termene pentru a decide dacă legea e constituțională sau nu.

De altfel, chiar de la momentul promulgării ministrul Pîslaru că urmează discuții grele cu reprezentanții Comisiei Europene să ne dea banii din PNRR aferenți chiar dacă am depășit termenul.