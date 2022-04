Jim Carrey a reacționat la videoclipul în care se speculează că Joe Biden a murit, iar rolul său a fost preluat de celebrul actor de comedie

Celebrul actor de comedie Jim Carrey , după ce pe rețelele de socializare a început să circule un video în care se speculează că președintele american Joe Biden ar fi murit, iar de la Hollywood, inclusiv de actorul canadiano-american.

Înregistrarea video , intitulată „The Good Liars”, informează .

Jason Selvig, unul dintre comedianți a întreabat o susținătoare de-a lui Donald Trump, dacă crede că președintele american mai este în viață.

„Nu. Tipul care face spectacol încercând să ridice oamenii este un actor cu mască. Adică, sunt mai mulți oameni care îl joacă pe Joe Biden în acest moment. Când a căzut de trei ori pe scara lui Air Force One, cred că era Jim Carrey. Am auzit că era unul dintre ei”, a răspuns femeia.

„Stai un pic. Crezi că Jim Carrey purta o mască și îl juca pe președintele în exercițiu?”, a institat Jason Selvig.

„Și a fost prostesc din partea lui să cadă de trei ori”, a continuat femeia, cu referire la un incident surprins de presa internațională ce a avut loc în 2021.

„Și mai cred că (actorul) James Woods este una dintre dublurile prezidențiale cu mască”, a ținut să menționeze femeia.

