Larisa Udilă, însărcinată cu o fetiță! Ce mesaj emoționant a postat frumoasa mămică

Larisa Udilă este însărcinată pentru a doua oară și urmează să devină . Aceasta are deja un băiețel, Milan, iar acum, după multe dorințe de a rămâne însărcinată din nou, influencerița este mai fericită ca niciodată.

a postat un mesaj emoționant pe care l-a atașat în dreptul mai multor fotografii de la petrecerea de „Gender Reveal” pe care au organizat-o.

Ce mesaj a postat Larisa Udilă pe rețelele de socializare

Larisa Udilă: „Sunt întreagă. Sunt binecuvântată”

Larisa a scris un mesaj plin de emoție, ca o scrisoare pentru fetița pe care o va naște. Femeia este recunoscătoare pentru tot ceea ce trăieșt și faptul că în familia ei va mai veni un membri, mult dorit, este cea mai mare bucurie pentru ea și partenerul ei, Ogi. De asemenea, influencerița i-a mulțumit lui Dumnezeu pentru cum a așezat lucrurile în viața ei.

„Abia te aștept, draga mea fetiță… Toată viața am visat să am o cea mai bună prietenă, una care să-mi semene, să mă simtă, să mă înțeleagă fără cuvinte.

Acum o am. Pe tine. Pentru totdeauna. Fetița mea. Bucata mea de suflet. Mulțumesc, Doamne, că îmi împlinești dorințele pe care nici măcar nu îndrăzneam să le rostesc. Le-ai așezat, rând pe rând, în viața mea, ca o promisiune împlinită, ca un dar nemăsurat”, a scris Larisa Udilă pe

De asemenea, tânăra mămică a menționat că, odată cu această minune în viața lor, simte că este de ajuns tot ce are.

„Astăzi nu mai visez la „mai mult”. Sunt întreagă. Sunt binecuvântată. Sunt recunoscătoare. Tot ce îmi doresc e să rămânem așa: cu zâmbete sincere pe buze, cu inimile pline de iubire, cu sufletul ancorat în recunoștință. Pentru tot. Pentru Milan. Pentru EA. Pentru Ogi.”, se mai arată în postarea Larisei.