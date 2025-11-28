Laura Cosoi a reușit din nou să capteze toată atenția! Actrița a venit cu o declarație neașteptată la numai un an după ce cu încă o fetiță. Anunțul ei i-a surprins pe mulți dintre cei care o urmăresc.

În vîrsta de 43 de ani, vedeta a mărturisit că „dă naștere” celui de-al cincilea copil.

Ce anunț surprinzător a făcut Laura Cosoi de data aceasta

Sunt mulți cei care au crezut, la început, că urmează o nouă sarcină, însă a lămurit rapid lucrurile. Vedeta a clarificat că vorbele ei au fost spuse în sens figurat și că, în realitate, „aduce pe lume” o nouă carte.

Acum, ajunsă la cel de-al cincilea proiect editorial, actrița simte din nou emoția începuturilor. Trăirea este la fel de intensă ca aceea pe care o are în rolul de mamă.

Anunțul vine într-o perioadă încărcată de bucurii în viața ei personală. Nu a trecut mult timp de când a adus pe lume cel de-al patrulea copil. Fanii au umplut rețelele de mesaje calde și felicitări. Mulți au lăudat modul în care Laura îmbină cu grație cariera cu rolul de mamă dedicată.

Cum reușește Laura Cosoi să îmbine viața de familie cu succesul profesional

Laura Cosoi reușește mereu să transforme realitatea într-o poveste care te prinde din prima clipă. Căsătorită cu Cosmin Curticăpean și mamă a , actrița își petrece zilele într-un univers plin de energie, dinamism și momente neașteptate.

Deși trăiește într-un ritm alert, dominat de responsabilitățile maternității, vedeta nu a renunțat la proiectele sale profesionale. Continuă să muncească, să creeze și să-și urmeze pasiunile cu aceeași determinare.

Iar noua ei „creație” literară arată din plin cât de puternic devine un proiect atunci când este construit cu pasiune și susținut cu rigurozitate.