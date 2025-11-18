Actrița Laura , mamă a patru fetițe, se gândește să apeleze la o pentru a le asigura copiilor supraveghere constantă și sprijin în viața de zi cu zi.

„Vom vedea pe viitor”

Laura Cosoi și soțul ei, Cosmin Curticăpean, se ocupă în prezent personal de creșterea și educația celor patru fete: Rita (7 ani), Vera (5 ani), Lara (3 ani) și Aida (1 an). Deși până acum s-au descurcat singuri, actrița spune că va fi nevoie în curând de un ajutor constant.

„Cumva nu am un ajutor dedicat, dar am ajutor. Nu avem momentan o bonă pentru copii, dar întotdeauna găsim pe cineva. Fie facem cu rândul, eu cu Cosmin, fie mai vin bunicii de la Târgu Mureș, fie rugăm vecinii sau familia de la brutăria noastră să ne mai ajute din când în când”, explică Laura Cosoi, pentru Click.

„Cumva reușim să fie supravegheați, dar nu e suficient. Vom vedea pe viitor, probabil că vom apela la un ajutor mai constant, specializat, la o bonă mai precis.”

Educația și tentațiile digitale

Laura vorbește și despre provocările educației digitale: „La șapte ani copiii au acces la TikTok și la o grămadă de platforme unde nu ar trebui să aibă acces. Au telefonul părinților. În cazul meu e foarte greu să o trag pe Rita înapoi, chiar dacă nu are acces încă la telefon.”

Despre vârsta la care va permite copiilor să folosească astfel de platforme, actrița spune: „Nu am o vârstă pentru că lucrurile vor evolua și vreau să merg din aproape în aproape. Nu vreau să-mi fac planuri care să nu stea în picioare. Cred că cel important este nu interdicția, ci să înțeleagă ce presupune o astfel de platformă.”

Parenting echilibrat

Laura Cosoi descrie stilul de parenting al familiei: „Sunt și, și! Depinde de situație! Dacă am zis nu, nu dau înapoi chiar dacă îmi dau seama că poate trebuia să fi zis da. Dar, între mine și Cosmin eu sunt mai permisivă, iar el este mai autoritar.”

În ceea ce privește pedepsele, actrița spune: „Nu prea fac ele boacăne, așa că nu ascultă. Nu le pedepsim, încercăm să le explicăm mai degrabă. Dar, mi se pare că au o relație foarte frumoasă și asta contează enorm.”

Timp pentru sine

În ciuda programului încărcat, Laura reușește să-și păstreze timp și pentru ea: „Eu sunt foarte prezentă atunci când fac ceva și pentru mine, nu sunt în altă parte, sunt acolo. Dacă fac un masaj sunt acolo, dacă fac sport sunt acolo. Nu mă gândesc cine ce face, încerc să mă organizez cât mai bine.”