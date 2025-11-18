B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Laura Cosoi se gândește să angajeze o bonă pentru cele patru fetițe: „Ne trebuie un ajutor constant”

Laura Cosoi se gândește să angajeze o bonă pentru cele patru fetițe: „Ne trebuie un ajutor constant”

Selen Osmanoglu
18 nov. 2025, 11:33
Laura Cosoi se gândește să angajeze o bonă pentru cele patru fetițe: „Ne trebuie un ajutor constant”
Sursa foto: Laura Cosoi / Facebook
Cuprins
  1. „Vom vedea pe viitor”
  2. Educația și tentațiile digitale
  3. Parenting echilibrat
  4. Timp pentru sine

Actrița Laura Cosoi, mamă a patru fetițe, se gândește să apeleze la o bonă pentru a le asigura copiilor supraveghere constantă și sprijin în viața de zi cu zi.

„Vom vedea pe viitor”

Laura Cosoi și soțul ei, Cosmin Curticăpean, se ocupă în prezent personal de creșterea și educația celor patru fete: Rita (7 ani), Vera (5 ani), Lara (3 ani) și Aida (1 an). Deși până acum s-au descurcat singuri, actrița spune că va fi nevoie în curând de un ajutor constant.

„Cumva nu am un ajutor dedicat, dar am ajutor. Nu avem momentan o bonă pentru copii, dar întotdeauna găsim pe cineva. Fie facem cu rândul, eu cu Cosmin, fie mai vin bunicii de la Târgu Mureș, fie rugăm vecinii sau familia de la brutăria noastră să ne mai ajute din când în când”, explică Laura Cosoi, pentru Click.

„Cumva reușim să fie supravegheați, dar nu e suficient. Vom vedea pe viitor, probabil că vom apela la un ajutor mai constant, specializat, la o bonă mai precis.”

Educația și tentațiile digitale

Laura vorbește și despre provocările educației digitale: „La șapte ani copiii au acces la TikTok și la o grămadă de platforme unde nu ar trebui să aibă acces. Au telefonul părinților. În cazul meu e foarte greu să o trag pe Rita înapoi, chiar dacă nu are acces încă la telefon.”

Despre vârsta la care va permite copiilor să folosească astfel de platforme, actrița spune: „Nu am o vârstă pentru că lucrurile vor evolua și vreau să merg din aproape în aproape. Nu vreau să-mi fac planuri care să nu stea în picioare. Cred că cel important este nu interdicția, ci să înțeleagă ce presupune o astfel de platformă.”

Parenting echilibrat

Laura Cosoi descrie stilul de parenting al familiei: „Sunt și, și! Depinde de situație! Dacă am zis nu, nu dau înapoi chiar dacă îmi dau seama că poate trebuia să fi zis da. Dar, între mine și Cosmin eu sunt mai permisivă, iar el este mai autoritar.”

În ceea ce privește pedepsele, actrița spune: „Nu prea fac ele boacăne, așa că nu ascultă. Nu le pedepsim, încercăm să le explicăm mai degrabă. Dar, mi se pare că au o relație foarte frumoasă și asta contează enorm.”

Timp pentru sine

În ciuda programului încărcat, Laura reușește să-și păstreze timp și pentru ea: „Eu sunt foarte prezentă atunci când fac ceva și pentru mine, nu sunt în altă parte, sunt acolo. Dacă fac un masaj sunt acolo, dacă fac sport sunt acolo. Nu mă gândesc cine ce face, încerc să mă organizez cât mai bine.”

Tags:
Citește și...
De ce nu cântă Smiley niciodată de Crăciun sau de Paște? Iată care este motivul
Monden
De ce nu cântă Smiley niciodată de Crăciun sau de Paște? Iată care este motivul
Virginia Rogin, despre relația cu fiul ei: „Nu mi-a spus niciodată mamă”/ „Relația noastră este de mare prietenie”
Monden
Virginia Rogin, despre relația cu fiul ei: „Nu mi-a spus niciodată mamă”/ „Relația noastră este de mare prietenie”
Antonia a izbucnit pe rețelele sociale! Imagini cu copiii ei au fost publicate fără acord: „Cine suferă de atenție să și-o caute pe timpul lui”
Monden
Antonia a izbucnit pe rețelele sociale! Imagini cu copiii ei au fost publicate fără acord: „Cine suferă de atenție să și-o caute pe timpul lui”
Ritualul lui Radu Vâlcan, după fiecare sezon din „Insula Iubirii”: „Evit absolut orice fel de interacțiune…”
Monden
Ritualul lui Radu Vâlcan, după fiecare sezon din „Insula Iubirii”: „Evit absolut orice fel de interacțiune…”
Cum depășesc Adela Popescu și Radu Vâlcan momentele tensionate din căsnicie: „Niciodată nu am discutat despre divorț”
Monden
Cum depășesc Adela Popescu și Radu Vâlcan momentele tensionate din căsnicie: „Niciodată nu am discutat despre divorț”
Mara Bănică, scrisoare emoționantă către tatăl ei decedat: „Poarta e la fel. Parcă te așteaptă”
Monden
Mara Bănică, scrisoare emoționantă către tatăl ei decedat: „Poarta e la fel. Parcă te așteaptă”
Eugenia Șerban, mărturisiri cutremurătoare despre lupta fiului ei cu dependența de droguri. „Când vor substanțele astea nenorocite, nu mai țin cont de nimic. Fură tot, distrug tot”
Monden
Eugenia Șerban, mărturisiri cutremurătoare despre lupta fiului ei cu dependența de droguri. „Când vor substanțele astea nenorocite, nu mai țin cont de nimic. Fură tot, distrug tot”
Rețeta lui Cătălin Scărlătescu de paste, ideală pentru Postul Crăciunului. De ce ingrediente ai nevoie
Monden
Rețeta lui Cătălin Scărlătescu de paste, ideală pentru Postul Crăciunului. De ce ingrediente ai nevoie
Un influencer celebru a dat lovitura la Târgul de Crăciun din Craiova: „Suntem sold-out. Peste 4.000 date azi”. Desertul pentru care oamenii au stat la cozi uriașe
Monden
Un influencer celebru a dat lovitura la Târgul de Crăciun din Craiova: „Suntem sold-out. Peste 4.000 date azi”. Desertul pentru care oamenii au stat la cozi uriașe
Mihai Trăistariu nu se dă bătut! Artistul a găsit piesa cu care va participa la Eurovision în 2026: „Gata, am decis! Mă înscriu”
Monden
Mihai Trăistariu nu se dă bătut! Artistul a găsit piesa cu care va participa la Eurovision în 2026: „Gata, am decis! Mă înscriu”
Ultima oră
13:52 - Preoții din Constanța i-au cumpărat lui IPS Teodosie un Mercedes de 147.000 de euro (VIDEO)
13:42 - ANM: Ce surprize pregătește începutul de iarnă. Află cum se anunță vremea de 1 Decembrie și de Moș Nicolae
13:28 - Protest spontan în Parlament. Angajații Parlamentului protestează față de tăierea salariilor (VIDEO)
13:24 - De ce nu cântă Smiley niciodată de Crăciun sau de Paște? Iată care este motivul
13:07 - Planul lui Drulă pentru a rezolva problema termoficării în Capitală. În cât timp vrea să schimbe 800 km de conducte
Catalin Drula
12:46 - Ciprian Ciucu, mesaj de suflet către alegătorii din Sectorul 6: Îi rog să-mi înțeleagă decizia și să mă susțină mai departe (VIDEO)
12:44 - Virginia Rogin, despre relația cu fiul ei: „Nu mi-a spus niciodată mamă”/ „Relația noastră este de mare prietenie”
12:34 - Sfântul Mucenic Platon este prăznuit pe 18 noiembrie. Află cine a fost, de ce este cinstit și cum te poți ruga lui
12:17 - Ivan: Am cerut Consiliului Concurenței și ANPC să verifice modul în care anumite companii au decis să crească nejustificat prețul la combustibil (VIDEO)
12:10 - Antonia a izbucnit pe rețelele sociale! Imagini cu copiii ei au fost publicate fără acord: „Cine suferă de atenție să și-o caute pe timpul lui”