Laura Cosoi, momente grele după naștere: „Nu te mai caută nimeni. Se lasă o liniște stupidă în jur"

Laura Cosoi, momente grele după naștere: „Nu te mai caută nimeni. Se lasă o liniște stupidă în jur”

Elena Boruz
08 oct. 2025, 13:51
Laura Cosoi, momente grele după naștere: „Nu te mai caută nimeni. Se lasă o liniște stupidă în jur”
Laura Cosoi. Sursa Foto: Captură Video - Damian Drăghici / YouTube
Cuprins
  1. Cât de greu i-a fost Laurei Cosoi după ce a născut
  2. Ce părere are Laura Cosoi de concediul de după naștere
  3. Cum s-a înțeles vedeta cu alăptatul

Laura Cosoi a făcut mărturisiri impresionante în cadrul unui podcast. Aceasta a vorbit despre perioada de după naștere, care nu a fost deloc una simplă.

Orice femeie, atunci când dă viață unui copil, trece prin schimbări majore, iar transformările apar de îndată ce aceasta rămâne însărcinată. Situația se complică și mai mult atunci când, ajunsă acasă, cu copilul în brațe, este nevoită să se descurce, primind sau nu ajutor.

Cât de greu i-a fost Laurei Cosoi după ce a născut

Vedeta TV a povestit că situația de după naștere nu a fost deloc una roz. Dimpotrivă…unde oamenii îi spuneau că o va ajuta, atunci când va veni cu bebelușul acasă, brusc nimeni nu a mai sunat. Blondina a povestit că a fost o perioadă dificilă cea în care a stat acasă cu copilul.

„Toată lumea: > Nu te mai caută nimeni. Deci după ce ai născut se lasă o liniște… stupidă în jur. Toți ăia care au zis că vin să te ajute nu te mai ajută nimeni”, a spus prezentatoarea TV, în cadrul unui podcast.

Ce părere are Laura Cosoi de concediul de după naștere

Laura Cosoi a vorbit inclusiv despre concediul de după naștere. Femeia nu este de părere că este benefic pentru o mămică să stea acasă doi ani, deoarece totul este mult mai greu pentru ea, odată ce se încheie acea perioadă.

„Tu te trezești cu un copil în casă, cu un soț. Eu sunt de părere că un concediu de doi ani de zile este un pericol uriaș pentru mame”, a explicat Laura Cosoi.

Cum s-a înțeles vedeta cu alăptatul

Laura a dezvăluit care a fost cel mai dificil moment pentru ea de când a devenit mămică. Conform spuselor sale, alăptatul ocupă un loc fruntaș în clasament, deoarece se dezvoltă o interdependență între mămică și copil, care nu este tocmai ușor de gestionat.

„Interdependența asta m-a terminat. Simțeam că trebuie să fiu acolo, trebuie să îi dau laptele, că mi se părea că copilul plânge (…) Mi-a fost greu să mă accept dependentă de copil și copilul de mine”, a spus Laura Cosoi.

