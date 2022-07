Lora a rămas fără bani după vacanța din Bali: „Simțeam că ne fuge pământul de sub picioare”

Lora a plecat în vacanță în Bali în luna ianuarie 2020, pentru a se pune din nou pe picioare mai ales după pierderea mamei sale, însă insula exotică nu i-a adus numai beneficii, artista spunând că „Bali m-a și ajutat, dar mi-a făcut și rău”.

Vedeta a fost invitată recent la un podcast, în cadrul căruia a vorbit despre cum a fost pentru ea experiența din Bali, unde a petrecut trei luni din cauza pandemiei de COVID-19.

Ea plecase în vacanță de fapt pentru doar două săptămâni, însă lucrurile nu au mai fost așa din cauza pandemiei, conform

Lora, despre vacanța din Bali

Lora a vorbit în cadrul podcastului despre experiența de care a avut parte cât timp a fost plecată în Bali, mărturisind că „Pe 8 martie ne-am urcat în avion și am plecat în Bali, cadou de la care a vrut să mă ajute să îmi revin după moarte mamei. Deja primisem oferta să joc în filmul „Pupă-mă 2” și concertele începeau să apară. Am avut trei concerte înainte să plec în Bali și am fost un fel de stafie. Eram pe pilot automat. Nu-mi amintesc acele concerte. Eram într-o perioadă post-doliu, dar în doliu în același timp. Cariera asta nu-ți permite să suferi la exterior. Am plecat în Bali cu aproape un Bitcoin. Cu moneda am plătit tot. Bali m-a și ajutat, dar mi-a făcut și rău.”, a povestit Lora.

Cum s-a descurcat vedeta în primele săptămâni din pandemie

că a petrecut acolo jumătate de an și că „ Prima lună și jumătate a fost formată din două săptămâni de vacanță, apoi două săptămâni am prelungit pentru că era România în lockdown și am zis că ce sens are să mă întorc dacă toți oamenii stau în casă. Apoi am vrut să ne întoarcem și nu s-a mai putut pleca din Bali. A început panica odată cu mail-urile care anulau evenimentele. Atunci a devenit ciudat. Începeam să ne simțim ca și cum ne fuge pământul de sub picioare. Nu aveam pe nimeni. Ne aveam doar unul pe celălalt.

Noi lucrăm împreună, astfel că nu exista o altă sursă de venit. Când au început să pice toate am avut o cădere. Mai aveam 500 de euro ultimii bani după trei luni de Bali. Eu n-am împrumutat bani niciodată și pur și simplu mi s-a blocat creierul. L-am sunat atunci pe fratele meu și i-am zis că am nevoie de ajutor. A doua zi m-a sunat asociata mea și mi-a amintit că am acest business minunat. Mi-a zis că am făcut trei investiții și m-a pus să aleg la care să renunț”, a mărturisit artista.