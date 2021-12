Milton Bearden, consultant pentru filmul românesc regizat de Bobby Paunescu, Fantomele

Consultantul Milt Bearden, un fost ofițer de rang înalt al CIA, care a activat în fostul spațiu sovietic, va participa la realizarea filmului românesc Fantomele, regizat de către Bobby Păunescu.

Retras din activitate, Bearden a devenit autor al mai multor cărți și comentator al trusturilor media din SUA, pentru ca, începând cu 1998 să devină și consultant de film pentru producții care aduc în prim-plan tema spionajului.

Acesta a lucrat, printre altele, cu Robert de Niro pentru realizarea filmelor Ronin și Meet theParents, oferind totodată consultanță și pentru filemele The Good Shepherd ( Robert de Niro, Angelina Jollie , Matt Damon) și Charlie Wilson’s War, realizat de către Mike Nichols cu Tom Hanks in rolul principal.

În același timp, Milt Bearden a participat în cadrul unor celebre documentare precum Secret Warriors (Discovery Channel), Covert Action (BBC), The Power of Nightmares (BBC2), and Heroes Under Fire (The History Channel). Înrolat în CIA în 1964, Bearden a fost spion american timp de 30 de ani, și șef de stație în mai multe țări, printre care și Germania sau Pakistan, dar și șeful spațiului soveitic și est-european în perioada destrămării URSS.

Spionul CIA a jucat un rol extrem de important și în înfrângerea URSS din campania militară din Afganistan, derulată între 1979-1989, antrenând și oferind sprijin logistic pentru celebru serviciu de intelligence pakistanez ISI, care la rândul său a sprijinit rezistența mujahedinilor.

Scenariul filmului Fantomele este scris de către Bobby Păunescu și Kent Jones, colaborator al lui Martin Scosese și președintele cunoscutei Societăți de Film Lincoln Center Așa cum reiese chiar din titlu, producția, al cărui buget este de peste 24 milioane USD, este bazată pe fapte reale, privind activitatea spionilor deplin conspirați, care au făcut sacrificii enorme pentru a-și desfășura activitatea în slujba țării.

Acțiunea are loc în anii ’70 în plin Război Rece, atunci când România făcea parte din Pactul de la Varșovia, Romania fiind totodată un actor extrem de relevant pe scena internațională.

“În perioada Războiului Rece, România avea unul dintre cele mai bune servicii de intelligence din regiune.

Mult peste vecinii săi. Am ales să mă alătur acestui proiect ca urmare a capacității și profesionalismului de care domnul Păunescu a dat dovadă. Am citit scenariul și este unul excepțional” – M. Bearden.

Fantomele este o coproducție România-Italia-Statele Unite, și fi filmată în proporție de 70% la studiourile Buftea. Pentru realizarea filmului, vor participa și faimoasele studiouri Paramount și 20th Century.