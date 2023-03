Mioara Velicu păstrează vie amintirea soțului: „Apar în visele noastre pentru că știu că noi am vrea să îi vedem”

Mioara Velicu este una dintre cele mai apreciate interprete de muzică populară de la noi din țară. Artista a rămas văduvă acum câțiva ani, însă susține că în toată această perioadă soțul ei i-a apărut în vis.

Mioara Velicu încă își visează soțul, la 11 ani de la moartea lui

Văduvă de 11 ani, Mioara Velicu a fost căsătorită cu fostul campion olimpic și mondial de lupte greco-romane Nicolae Martinescu.

Cei doi au trăit o poveste frumoasă de iubire, însă în anul 2013 partenerul său de viață a murit intoxicat cu monoxid de carbon.

Cu toate acestea, cântăreața de muzică populară îi păstrează vie amintirea și susține că este semn bun să visezi o persoană dragă, chiar dacă ea nu se mai află printre noi.

„Se spune că este bine ca pe cei plecați să nu deranjăm, să nu îi tulburăm cu ceva. Am citit că, în momentul în care visezi pe cineva care este „plecat”, mai ales dacă este vorba despre o persoană dragă, nu este semn rău, dimpotrivă. Le este dor de noi și vor să ne protejeze. Apar în visele noastre pentru că știu că noi am vrea să îi vedem, dar și pentru că și nouă ne este dor de ei”, a declarat Mioara Velicu, potrivit .

Cu ajutorul publicului și-a revenit după pierderea soțului

„Am pierdut iubirea vieţii mele, mi-e foarte greu, dar am trecut peste momentele grele cu ajutorul publicului. Am reînceput să cânt după un an. Mi-a fost foarte greu. Am fost la psiholog, o singură dată, dar mi-a fost de ajuns.

Mi-am pierdut şi sora, şi mama şi tata, dar aici a fost o lovitură groaznică. De aceea sfătuiesc pe oricine să fie extrem de toleranţi în cuplu, pentru că despărţirea este extraordinar de grea, şi nu-ţi mai aduce nimeni înapoi ce-ai pierdut”, a declarat artista la acea vreme.

Mioara Velicu, secretele frumuseții la 78 de ani

Mioara Velicu susține că nu dă bani mulți pe creme sau pe cosmetice. Despre trucurile de înfrumusețare, interpreta de muzică populară susține că își pune pe față doar fructe proaspete.

„Mă dau cu o cremă, dar nu cu ceva în mod special. Folosesc o cremă de față obișnuită, nu fac nimic deosebit. Am ce folosește fiecare, nu am o rețetă anume de înfrumusețare. Eu nu mă dau pe față nici cu ulei de măsline, nici cu mălai, ca alte persoane, ci la mine .

Până când vrea Domnul. Mai mult când sunt la țară, mai mă dau cu o pară pe față sau cu piersică. Chiar și cu căpșuni. Le zdrobesc și îmi fac un fel de mască. Nu prea des, ci când îmi aduc aminte, recunosc. Măștile cu fructe știu că ne ajută tenul. Dar acestea sunt trucurile mele de înfrumusețare, dacă vreți să le numiți așa. Altele nu am.

Atât eu, cât și mama și sora mea, nu ne-am numărat printre femeile care ne ‘cosmeticim’. Totuși, pentru că eu pe scenă mai folosesc farduri, pun accent pe decmachiere. Și știu că decmachierea este foarte importantă. Mai ales dacă de machiezi mai des”, a declarat pentru Mioara Velicu.