Ce pensie are Mioara Velicu, după 60 de ani de cântat: “Am luat din bancă să-mi întrețin casa și să plătesc datoriile la stat”

Mioara Velicu, una dintre cele mai apreciate și mai longevive cântărețe de folclor din țară, a fost invitata podcast-ului lui Damian Drăghici. Aceasta a cântat alături de acesta și a depănat amintiri despre lunga ei carieră muzicală care se întinde pe șase decenii.

Ce pensie are Mioara Velicu

Celebra artistă a dezvăluit că deși nu duce o viață de lux, are o pensie care îi ajunge.

Cu toate că a lucrat în ansamblul „Ciocârlia”, ce ține de Ministerul de Interne, și a fost soția lui Nicolae Martinescu, fost campion olimpic, fost angajat al CS Dinamo, club ce ținea, de asemenea, de minister, cântăreața de muzică populară s-a amuzat asupra unui detaliu:

„Acum, am pensie 4.000 de lei. Și-mi ajung. În pandemie nu mi-a fost greu, am luat din bancă să-mi întrețin casa și să plătesc datoriile la stat. Întotdeauna, mi-a fost frică de Poliție, de stat, ca să plătesc datoriile la stat, n-am vrut niciodată să am probleme. Spre nenorocirea noastră, ne-am înrăit în pandemie, în loc să fim mai buni”.

Recent un scandal monstru între Gheorghe Turda și Mioara Velicu, aceasta din urmă acuzându-l pe cântăreț că ar fi contribuit la plecarea acesteia din Ansamblul Ciocârlia.

Mioara Velicu, la cuțite cu Gheorghe Turda

Întrebată dacă Gheorghe Turda reprezintă unul dintre motivele pentru care s-a pensionat mai devreme, M

„Pentru el au contat foarte mult gradele, voia să îi spunem dl. colonel. (…) Este un subiect despre care nu aș vrea să vorbesc, pentru că niciodată nu am făcut, altfel făceam telenovelă la televizor. Nu am vrut să pomenesc de lucrul ăsta.(…) Nu am mai putut rezista să stau acolo, deși el acum a spus că eu m-am dus și m-am rugat de el să mă angajeze din nou.

Nu aș fi făcut sub nicio formă acest lucru, este o minciună de-a lui. (…) Mă adusese într-o stare ca să plec eu, fără să îmi spună: pleacă! Am ajuns într-o stare foarte gravă și noroc de bărbatul meu, care tot timpul mi-a dat o liniște sufletească. Am mers la Ansamblul „Burnasul”, la Liviu Vasilică, și mi-a fost foarte bine, de acolo am ieșit la pensie.”, a declarat Mioara Velicu, în emisiunea amintită.