Mioara Velicu, secretele frumuseții la 78 de ani. Interpreta folosește metode naturiste: „Pentru ce-mi trebuie operații estetice?”

Mioara Velicu susține că nu dă bani mulți pe creme sau pe cosmetice. Despre trucurile de înfrumusețare, interpreta de muzică populară susține că își pune pe față doar fructe proaspete.

De cele mai multe ori, atunci când merge la țară, adoră să se răsfețe și își pune pe față o pară zdrobită în prealabil sau alte fructe, precum piersicile sau căpșunile.

Mioara Velicu, secretele frumuseții cu metode naturiste

Mioara Velicu folosește măști de față naturiste, pe bază de fructe proaspete. Cel mai mult se bucură atunci când își pune pe față la țară o pară, piersică sau chiar căpșune. În rest, celebra cântăreață de muzică populară spune că nu face nimic special, ci doar se dă pe față cu o cremă obișnuită.

Artista este o femeie cochetă, care se aranjează și când iese pe stradă, dar mai ales atunci când apare în fața publicului. Celebra cântăreață de muzică populară este adepta stilului natural și spune că singurul lucru pe care îl face constant pentru tenul ei, în afară de o cremă normală, este să își pună fructe pe față. Acestea sunt folosite pe post de măști, mai ales când merge la țară. Aceste măști de fructe proaspete sunt pentru interpreta de muzică populară un adevărat răsfăț.

„Mă dau cu o cremă, dar nu cu ceva în mod special. Folosesc o cremă de față obișnuită, nu fac nimic deosebit. Am ce folosește fiecare, nu am o rețetă anume de înfrumusețare. Eu nu mă dau pe față nici cu ulei de măsline, nici cu mălai, ca alte persoane, ci la mine . Până când vrea Domnul. Mai mult când sunt la țară, mai mă dau cu o pară pe față sau cu piersică. Chiar și cu căpșuni. Le zdrobesc și îmi fac un fel de mască. Nu prea des, ci când îmi aduc aminte, recunosc. Măștile cu fructe știu că ne ajută tenul. Dar acestea sunt trucurile mele de înfrumusețare, dacă vreți să le numiți așa. Altele nu am.

Atât eu, cât și mama și sora mea, nu ne-am numărat printre femeile care ne ‘cosmeticim’. Totuși, pentru că eu pe scenă mai folosesc farduri, pun accent pe decmachiere. Și știu că decmachierea este foarte importantă. Mai ales dacă de machiezi mai des”, a declarat pentru Mioara Velicu.

Mioara Velicu nu vrea să audă de intervenții estetice

Mioara Velicu nu vrea să audă de intervenții estetice, chiar dacă are o vârstă venerabilă. Nu are nicio operație estetică și nici nu are de gând să își facă vreuna. Ea consideră că tocmai pentru naturalețea ei este iubită de public.

„Operații estetice? Doamne Ferește! Nu vezi câte riduri am! Nu pot, pentru că nu mai am vârsta. Lumea mă știe așa și chiar dacă uneori televizorul scoate în evidență foarte multe, chiar dacă nu sunt la fel, adică chiar dacă nu sunt așa adânci ridurile… În momentul în care ies pe scenă și mă văd cu publicul , mă încurajează. Pentru ce-mi trebuie operații estetice? Dar nici nu mai pot de acum. Nu vreau să fiu din față liceu și din spate muzeu”, a declarat Mioara Velicu.